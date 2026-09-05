Miloš je tada rekao da nije jedini koji je stipsa, te je prozvao još jednog kolegu.

- Stipse na estradi smo Dragan Stojković Bosanac i ja. Okrenem na svoju šalu, šta ću - rekao je on svojevremeno i otkrio šta mu je velika želja.

Foto: ATA images/A. Hamzagić

 

 

- Rekao sam da ne bih želelo da umrem a da se ne pomirim sa Zoricom Brunclik i Kemišom. Pre više od deset godina, bili smo u rijalitiju, desila se neka svađa, ali ceo taj loš period je iza nas i sad je sve kako treba.

Podsetimo, Miloš Bojanić ima vilu od oko dva miliona vera u Baošićima gde su nedavno izbili stravični požari.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Požari su odmah iza moje vile, odmah preko ulice. Nije bilo šanse da stigne do moje kuće. Juče su gasili požare pre mraka, sve je izgorelo. Jutros su opet dolazili helikopteri da srede taj dim. Sve je bezbedno, nijedna kuća nije izgorela, nije došlo do kuća. Niko nije povređen, brdo je izgorelo - rekao je Miloš Bojanić tada za "Blic".

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