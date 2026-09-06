Pevaču Saši Kovačeviću je pre nekoliko dana preminula tetka, a ova potresna vest duboko je potresla čitavu porodicu.
Kako se navodi, preminula žena bila je rođena sestra Sašine majke, zbog čega je gubitak posebno teško pao njegovim najbližima, prenosi "Republika".
Pored samog gubitka bliskog člana porodice, usledio je i izuzetno mučan proces. Prema saznanjima portala Republika, pevač Saša Kovačević i njegova majka morali su da prođu kroz najtežu moguću proceduru, te su lično bili na identifikovanju tela preminule žene.