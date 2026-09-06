Pevaču Saši Kovačeviću je pre nekoliko dana preminula tetka, a ova potresna vest duboko je potresla čitavu porodicu.

Foto: ATA images/M. M.

 

 

Kako se navodi, preminula žena bila je rođena sestra Sašine majke, zbog čega je gubitak posebno teško pao njegovim najbližima, prenosi "Republika".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Pored samog gubitka bliskog člana porodice, usledio je i izuzetno mučan proces. Prema saznanjima portala Republika, pevač Saša Kovačević i njegova majka morali su da prođu kroz najtežu moguću proceduru, te su lično bili na identifikovanju tela preminule žene.

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