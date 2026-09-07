Prema podacima američkih vlasti, složena mreža podzemnih prolaza predmet je borbe između kartela Sinaloa, kartela Halisko Nova generacija i ostataka kartela braće Areljano Feliks. Visokotehnološki tuneli vode do industrijskih zona San Dijega i opremljeni su ventilacionim sistemima, električnom energijom i šinama.

Kriminalci ove prolaze koriste isključivo za transport droge ka severu, dok se u suprotnom smeru krijumčare oružje i gotovina. Izgradnja tunela poverava se osobama zavisnim od droge, koje, prema podacima obaveštajnih službi, bivaju ubijene nakon završetka radova.

Za krijumčarenje ljudi karteli koriste uže i primitivnije prolaze. Granične službe navode da kriminalne grupe naplaćuju i do 20.000 dolara za prebacivanje preko granice osoba "visoke vrednosti".

Američke vlasti morale su, osim toga, da blokiraju kanalizacioni sistem Tihuane pomoću dva podzemna zida na američkoj strani kako bi sprečile pokušaje ilegalnog prelaska granice kroz te kanale.

Šef graničnog sektora San Dijega Patrik Digan izjavio je za list da je saradnja sa meksičkim vlastima poboljšana i da se redovno sprovode "paralelne" operacije sa obe strane granice.

Pročitajte još

Ribolovci u HR izvukli soma dužeg od dva metra (foto)

Ribolovci u HR izvukli soma dužeg od dva metra (foto)

19:49

Snimci iz Hladnog rata otkrili davno zaboravljeni grad

Snimci iz Hladnog rata otkrili davno zaboravljeni grad

20:02

"Najopasniji čovek Nemačke" dobio izbore!

"Najopasniji čovek Nemačke" dobio izbore!

19:42

Vlasnik Arsenala poseduje zemlju veću od nekih država

Vlasnik Arsenala poseduje zemlju veću od nekih država

21:25

Ovaj deo granice trenutno obezbeđuje 2.200 agenata, a uskoro se očekuje dolazak još 500 pripadnika službe.

Predstavnici granične službe beleže i pokušaje kartela da koriste dronove za praćenje patrola. Međutim, u ovom sektoru za sada nisu zabeleženi napadi dronovima opremljenim eksplozivom.

(EIuniversal)

Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Sport

Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)

ŠOK U FRANCUSKOJ - HTELI DA OTMU MBAPEA! Isplivali detalji jezivog plana kriminalne grupe
Sport

ŠOK U FRANCUSKOJ - HTELI DA OTMU MBAPEA! Isplivali detalji jezivog plana kriminalne grupe

BONUS VIDEO:

#SAD vesti #Amerika vesti #Meksiko vesti #narko karteli #droga #narkotici #tuneli
Komentari 0
КОШАРКАШКИ ЗЕМЉОТРЕС! Никола Јокић иде где га нико није очекивао?

KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Nikola Jokić ide gde ga niko nije očekivao?