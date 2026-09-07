Radoš Bajić kaže da uvek bira glumce koji nisu skloni porocima jer je poznato da tokom snimanja brani ekipi da konzumira alkohol.

- Pored talenta i vrednoće jedan od osnovnih kriterijuma koji moraju biti ispunjeni da bih glumca prihvatio u svoj projekat je odgovornost. Neka oproste oni koji malo više vole čašicu, ali ljudi koji su zavisni od alkohola kod mene ne mogu da igraju. I ja nekada volim da nazdravim, ali kod mene na setu nema alkohola. Kada glumci odu u hotel mi vodimo računa da tamo ne bude pijanki i terevenki. Daleko bilo da neko koristi i opijate - ispričao je Radoš.

NJega je uslovio

Podsetimo, Miroljub Trošić odigrao je ulogu čuvenog Đode u seriji "Selo gori, a baba se češlja", a Nenad Okanović je jednom prilikom otkrio da ga je Radoš uslovio da ne sme da pije kako bi dobio ulogu. Foto: Jutjub printskrin/ Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

- Đoda je u seriji zapravo glumio sebe iz perioda kada je pio. Radoš mu je ponudio ulogu pod jednim uslovom - da prestane da pije. I Đoda je to učinio - prisetio se Okanović.

Pre nego što se našao pred kamerama, Trošić je prolazio kroz težak period. Problemi s alkoholom doveli su ga do gubitka posla u školi, ali je ulogom u seriji dobio priliku za novi početak.

Foto: P. Milošević

- Govorio je kako bi odlazio kod komšija da pozajmi alat, nadajući se da će ga ponuditi rakijom. Sutradan bi vraćao stvari s istim ciljem. Ipak, kada mu je Radoš dao ulogu, odlučio je da se promeni. Skidao se bez tableta, uprkos fizičkim bolovima, i nikada nije pio tokom snimanja - čak ni kada su pivske flaše na setu bile deo scene, u njima je bila voda - prisetio se Okanović Đodinih priča o borbi s alkoholom.

- Nikada nije kasnio i uvek je bio pripremljen. Krenuo je da radi i da privređuje svojoj porodici - tvrdi Okanović.

(Blic)

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