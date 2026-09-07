Punoletstvo Atine Tošić i 17. rođendan njene sestre Nike okupili su veliki broj poznatih ličnosti, ali su deo pažnje tokom večeri ukrali upravo njihovi roditelji, Jelena Karleuša i Duško Tošić.

Nekadašnji supružnici zajedno su dočekivali goste i bili uz svoje naslednice tokom jednog od najvažnijih porodičnih događaja, a pred kamerama su pokazali da među njima više nema nekadašnje distance.

Posebnu pažnju izazvao je trenutak kada su Jelena i Duško razmenili poljubac, što nije prošlo nezapaženo.

- Tebi mama čestitam, i zahvaljuem ti se što si mi rodila dve princeze - rekao je Duško, a onda su se i zagrlili i poljubili. Foto: ATA images/A. Ahel

NJihovo zbližavanje bilo je primetno i ranije tokom večeri, kada je Duško pred medijima govorio o Jeleninoj ulozi u odrastanju njihovih ćerki.

Nekadašnji fudbaler priznao je da je zbog karijere mnogo vremena provodio van zemlje, dok je Jelena bila uz Atinu i Niku tokom njihovog odrastanja.

– Zahvaljujem se Jeleni i mnogo sam ponosan na nju. Malo vremena sam proveo sa njima, a ona ih je vaspitala i jako sam ponosan – rekao je Duško.

NJegove reči potpuno su savladale Karleušu, koja nije uspela da zadrži suze. Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica je potom istakla da su u pitanju suze radosnice i javno pohvalila Duška kao oca njihovih ćerki.

Posle razvoda ponovo pronašli zajednički jezik

Jelena i Duško su u poslednje vreme sve češće viđani zajedno, a upravo je veliki rođendan njihovih ćerki bio jedan od razloga da prevaziđu ranije nesuglasice.

Karleuša je prethodno jasno govorila da su ponovo uspostavili dobar odnos zbog Atine i Nike, naglašavajući da njihove ćerke zaslužuju roditelje koji normalno funkcionišu.

Duško se pojavio i na Jeleninom nedavnom rođendanu, a potom je sa ćerkama prisustvovao njenom nastupu u Beogradu, zbog čega su već tada počele spekulacije o njihovom ponovnom zbližavanju. Foto: ATA images/A. Ahel

Ipak, Jelena je tada poručila da između njih nema ljubavnog pomirenja, već da žele da funkcionišu kao roditelji.

Zajedno uz Atinu i Niku

Na večerašnjoj proslavi Jelena i Duško pojavili su se zajedno sa ćerkama, pozirali pred medijima i nisu skrivali koliko su ponosni na slavljenice.

Atina proslavlja 18. rođendan, dok Nika puni 17 godina, a oba roditelja uključila su se u organizaciju velikog porodičnog slavlja.

Posle emotivnih reči, Jeleninih suza i sada poljupca bivših supružnika, nema sumnje da će njihov odnos ponovo biti jedna od glavnih tema javnosti.

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(Srbija danas)

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