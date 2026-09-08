Ostavka je usledila nakon što su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije tokom vikenda pretresli njegove kancelarije. Naveli su da su otkrili šemu pranja novca kojom je upravljao zvaničnik iz Kravčenkog kabineta.

Kravčenko je u ostavci naveo da ne želi da se njegova funkcija koristi kao "alat za politički obračun" te je ponovo odbacio optužbe kao "neosnovane".

Korupcijski skandali godinama potresaju Kijev tokom rata sa Rusijom, a optužbe su bile usmerene i protiv nekoliko članova užeg kruga predsednika Volodimira Zelenskog.

Primali novac kako bi štitili ilegalne centre

Prema ukrajinskom Nacionalnom uredu za borbu protiv korupcije (NABU) i Specijalizovanom tužilaštvu za borbu protiv korupcije (SAPO), mreža u Kravčenkovom kabinetu primala je novac kako bi štitila pozivne centre koji su sprovodili telefonske prevare i "oprali milione".

Novac je potom korišćen za kupovinu nekretnina, nakita i drugih vrednih predmeta, objavio je NABU. Kravčenko je u nedelju uveče objavio saopštenje u kojem je optužbe odbacio kao "potpuno neosnovane" i negirao bilo kakvu nezakonitost.

Dan kasnije podneo je ostavku te zahvalio Zelenskom i ukrajinskom parlamentu na "poverenju".

Ukrajinski predsednik još se nije javno oglasio o njegovoj ostavci. Iako su NABU i SAPO, dva ukrajinska antikorupcijska tela, osnovana pre više od deset godina, korupcija u zemlji i dalje predstavlja veliki problem.

Zelenski hteo da ograniči nezavisnost NABU-a i SAPO-a

Prošle godine su širom Ukrajine izbili protesti nakon što je Zelenski pokušao da sprovede reforme kojima bi se ograničila nezavisnost NABU-a i SAPO-a. Evropski partneri Kijeva izrazili su zabrinutost zbog te odluke, a ambasadori zemalja grupe G7 upozorili su da bi ona mogla da ugrozi integraciju Ukrajine u Evropsku uniju.

Ukrajina je kandidatkinja za članstvo u EU, a taj joj je status dodeljen uz uslov da pokaže verodostojnu borbu protiv korupcije. Zelenski je nakon pritiska javnosti i međunarodnih partnera ponovo zagarantovao nezavisnost dvaju antikorupcijskih tela, no i dalje postoje pitanja o njegovoj predanosti reformama u borbi protiv korupcije, piše BBC.

Prošlog meseca NABU je objavio da je otkrio šemu u kojoj je nezakonito prisvojeno više od tri miliona dolara kako bi se platila kaucija za bivšeg ministra energetike optuženog za pranje novca. Zbog toga je smenjena visoka zvaničnica iz kabineta Zelenskog.

Fedorov javno govori o "sistemskoj krizi upravljanja"

U intervjuu za BBC prošlog meseca bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je da bi predsednika trebalo pitati da li je znao za moguću korupciju među članovima njegovog najbližeg kruga.

- Neka odgovori na to pitanje. Verujem da je spreman na takva pitanja. NJegova je odgovornost da nam svima kaže da li je bio svestan svega toga ili nije. Ne želim ništa da pretpostavljam - istakao je Fedorov.

Tokom svog mandata, 35-godišnji Fedorov bio je hvaljen zbog predvođenja borbe protiv korupcije. Od njegove smene sredinom jula, nakon što je navodno došlo do sukoba sa čelnikom ukrajinskih oružanih snaga, Fedorov je otvoreno govorio o onome što je nazvao "sistemskom krizi upravljanja" u Ukrajini.

Ipak, naglasio je da nema dokaza da je Zelenski lično umešan u korupciju.

- Za sve vreme koje sam radio sa njim, nijednom od njega nisam dobio zadatak ili nalog koji bi bio protivan zakonu ili mojem osećaju integriteta - potvrdio je Fedorov.

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