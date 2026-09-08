- Od Rusije do Afrike, od odela do maskirne uniforme, ukrajinski obaveštajci brane interese domovine na sve moguće načine i na svim meridijanima - poručio je Budanov na društvenim mrežama.

Naglasio je kako se na ovaj praznik prisećaju jedinstvenih misija koje su njihovi operativci izveli širom sveta. Prema njegovim rečima, GUR najteže zadatke izvršava na kopnu, moru i u vazduhu, jednako kao i u usijanim pustinjama ili pod ledom Antarktika.

Podsetio je i da služba već 34 godine bdi nad bezbednošću zemlje, dok su u uslovima rata punog obima njene specijalne snage izrasle u jedan od najčvršćih stubova ukrajinske državnosti i slobode.

Vіd rosії do Afriki, vіd kostюma do kamuflяžu – Golovne upravlіnnя rozvіdki zahiщaє ukraїnsьkiй іnteres po vsій planetі v budь-яkiй sposіb.



Sьogodnі, v Denь voєnnoї rozvіdki, zgaduєmo unіkalьnі mіsії ukraїnsьkih rozvіdnikіv po vsій zemnій kulі.



Na sušі й na morі, na zemlі ta… pic.twitter.com/0grZ90TMTE — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) September 7, 2026

- Želim vam čelične živce, mirnu ruku i pouzdanog saborca koji vam čuva leđa. Misije koje GUR sprovodi među najtežima su uopšte i obaveštajac u svakom trenutku mora biti spreman na njihovo izvršenje - zaključio je Budanov.

Čestitkama se pridružio i ministar odbrane Jevgeni Hmara, istakavši da obaveštajci svakodnevno prikupljaju ključne podatke koji direktno utiču na odluke na bojištu, nanose teške gubitke neprijatelju i slabe ratni potencijal Rusije.

Dorogі voїni-rozvіdniki, pobratimi і posestri!



GUR — ce rodina nazavždi dlя kožnogo, hto mav čestь stati do cih lav.

Яkiй šlяh mi b ne obrali, яkі b posadi ne obійmali v maйbutnьomu — našі sercя nazavždi budutь razom.



Я vіtaю vsіh spіvrobіtnikіv Golovnogo upravlіnnя rozvіdki… pic.twitter.com/weF4TO2xg4 — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) September 7, 2026

Napomenuo je kako iza svake uspešne akcije stoji nevidljivi rad — sati pripreme, izviđanja, analiza, hladne kalkulacije i izdržljivosti, što odbrambenim snagama omogućava da deluju proaktivno i menjaju tok ratnih operacija.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svojoj je poruci naglasio da su pripadnici GUR-a, u saradnji sa ostalim rodovima vojske, dali ključan doprinos u odbrani Kijeva, oslobađanju Zmijskog ostrva te u sprovođenju stotina odbrambenih i operacija iza neprijateljskih linija koje su bile od presudnog značaja za zemlju.

Everyone understands that the Defense Intelligence of Ukraine is a strong organization with its own history and brotherhood. Your strength is the knowledge Ukraine gains about the enemy, about its plans, and about the overall situation around Ukraine. Your history is the defense… pic.twitter.com/5EP7B4Uqm0 — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 7, 2026

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