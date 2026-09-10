Glumac Vahidin Prelić (52) uveliko priprema svadbu sa 23 godine mlađom Bojanom, a o svom odnosu i predrasudama drugih su otvoreno govorili. Ipak, Vahidin je isticao da mu je bilo najvažnije da njegov sin prihvati ovaj odnos.

Inače, Vahidin je nedavno rekao da ga više ne zanima osuda okoline i da mu je bilo samo važno da njegov sin prihvati odnos.

- Ja više ne tražim ničije odobrenje. Najvažnije mi je bilo da moj sin prihvati naš odnos - iskreno je rekao.

Sa druge strane, Bojana je unapred znala kakva bi mogla biti reakcija njenih roditelja.

- Od početka sam bila sigurna da će mama to prihvatiti. Mama je mama. Ali sam isto tako znala da će tata reagovati u stilu: ‘Šta radiš ti? Jesi li ti normalna?!’ - ispričala je kroz smeh ranije.

Podsetimo, oni su priznali da je ljubav bila na prvi pogled.

- Da se mi ne lažemo, sve kreće od prvog pogleda. Ja njega kad sam videla, bila sam u fazonu 'dobar čiko'. Dobro čovek izgleda. Pa hajde sad ćemo mi da vidimo ima li tu energije i hemije - iskreno je rekla Bojana o njihovom prvom susretu u podkastu "Oslobođenje", a Vahidin se nadovezao:

- Primetio sam da je mlađa. Sećam se da sam joj rekao: 'Ako ti je tata moje godište, ja stvarno ovo ne mogu da radim, ovo stvarno nema smisla - ispričao je on, dodajući da su se u početku dogovorili da samo ostanu u kontaktu i ne produbljuju odnos. Međutim, uprkos sumnjama, njihova priča je ubrzo "dobila smisao".

Podsetimo, komentari su u prvi mah podelili javnost. S jedne strane, veliki broj korisnika pružio je podršku paru, ističući da su godine samo broj.

„Važno je da se ljudi vole, ostalo je nebitno“, „LJubav uvek pobedi“ i „Navijam za vas dvoje“...

S druge strane, pojavili su se i oni koji su na ovaj odnos gledali sa skepticizmom ili čak osudom. Mnogi su isticali razliku u životnim fazama i zrelosti.

„Prvo sam pomislila da su otac i kćerka“, „Za 20 godina ti ćeš imati 40, a on 70“, bili su neki od direktnijih komentara.

Bilo je i onih koji su otvarali dublja pitanja o emocionalnoj ravnoteži u vezama sa velikom razlikom u godinama, tvrdeći da punoljetstvo nije „magična granica“ koja garantuje isti nivo iskustva.

(Espreso)

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