ECB je krajem jula predstavila deset užih predloga dizajna za narednu seriju evronovčanica i pokrenula javnu anketu kako bi prikupila mišljenja građana širom Evrope.

Predloženi dizajni zasnovani su na dvema temama - "Evropska kultura" i "Reke i ptice", kao i na odabranim pratećim motivima.

Tema "Evropska kultura" slavi zajedničke kulturne prostore koji su vekovima oblikovali evropski identitet. Motivi ove teme prikazuju različite kulturne aktivnosti i prostore, kao i značajne evropske ličnosti koje su tokom šest vekova doprinosile stvaranju evropske kulturne baštine. Foto: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Druga tema, "Reke i ptice", ističe otpornost i raznovrsnost prirodnih ekosistema Evrope prikazujući različite delove rečnih tokova i razne vrste ptica, čime se naglašava važnost prirode i zaštite životne sredine. Ova tema takođe slavi jedinstvo evropskog prostora i slobodu kretanja građana Evrope, podseća ECB u saopštenju koje prenosi Hrvatska narodna banka (HNB).

Pristiglo više od 1.200 prijava grafičkih dizajnera

Predlozi dizajna izabrani su na konkursu sprovedenom na nivou cele Evropske unije. Pristiglo je više od 1.200 prijava grafičkih dizajnera, od kojih je 25 pozvano da dostave idejna rešenja za jednu ili obe teme.

Nezavisni žiri sastavljen od 21 stručnjaka iz različitih oblasti - poput grafičkog dizajna, komunikacija, neuronauke i istorije - koje su imenovale centralne banke zemalja evrozone, odabrao je potom deset predloga koji su ušli u uži izbor.

Upravni savet ECB-a odlučio je da sprovede onlajn anketu o deset izabranih predloga i pozvao sve građane da u njoj učestvuju najkasnije do 21. septembra 2026. godine, piše Poslovni.

Nezavisna agencija za istraživanje tržišta uporedo će sprovesti zasebnu anketu sa istim pitanjima na reprezentativnom uzorku građana evrozone. Nakon izbora konačnog dizajnerskog rešenja, ECB će objaviti izveštaj o rezultatima obe ankete.

Prikupljanje povratnih informacija od javnosti, s ciljem da se uzmu u obzir mišljenja građana iz cele Evrope, važna je odlika inkluzivnog pristupa Evrosistema, navodi se u saopštenju.

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