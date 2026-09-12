Poznati pevač Rade Jorović nedavno je govorio o svojim hitovima i istakao da je ljut na mlađe kolege koji presnimavaju tuđe pesme i na taj način prave karijeru.

On je u izjavi za domaće medije naveo i da je zamolio sve mlađe kolege da njegovu "decu" ne diraju, već da kupe sebi pesmu i od nje naprave hit. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Zamolio bih sve kolege da moje pesme ne diraju, to ima sve svoje zašto. Koliko su mi vredna deca u kući, toliko su mi vredne i moje pesme koje sam snimio, svaka ima deo moje duše i svaka je koštala na neki način. Prema tome, to je moje delo i sutra treba da ostavim u nasledstvo svojima. Nisam gradio karijeru da bih izdržavao neku drugu decu. Pomagao jesam kroz humanitarni rad, ali da neko peva moju pesmu koja je hit, za koju samo ja znam kako je postala hit, to je moja stvar i kraj. Nažalost, niko više ne uči pesme orginalne, nego slušaju nekog pevača, pa pevaju pesmu po njumu, a to nije dobro, da mi dodaju neke trilare! Pa Šaban bi dodao taj triler da je tamo trebao da bude, ne mora niko sada da ga doda. Praktično oni prepravljaju malo pesmu, ali nisu ni pevači krivi, već saradnici koji uzimaju velike pare", rekao je Rade Jorović za Telegraf, pa prokomentarisao izjave mlađih kolega da oni oživljavaju stare hitove: 'Ne treba, moje pesme nemoj niko da oživljava. Nemojte, molim vas, imate druge pesme ili neka kupite sebi pesmu, pa napravite hit i dođite da vam čestitam.

Rade Jorović je rekao i da mu se desilo da je mlađi kolega snimio kaver, a da ga nije pitao: "Desilo se, ja sam odmah zamolio da se pesma skine i oni su to uvažili, tako da smo čisti. Postoji izvođačko pravo, a ja sam u tom odboru.. Pokušali su neki da mi kažu šta je izvođačko pravo, a ja sam im lepo objasnio sve momački", kazao je Jorović.

Foto: Milan Maričić/ATA images

Pevač je svojevremeno otkrio da prima penziju u iznosu od 28.000 dinara.

- Imam penziju koju sam uplaćivao. Malo sam uplaćivao tokom godina i sada mi je i mala penzija, ali je sve u redu – preživljavam. Malo kapne od autorskih prava, malo od izvođačkog prava, neka tezgica bude i sasvim je dovoljno - rekao je on za domaće medije.

Podsetimo, Rade je priznao da mu je IQ preko 160.

(Mondo)

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