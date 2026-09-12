O gala proslavi rođendana ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića ne prestaje da se priča danima. Pojavila se gomila snimaka sa žurke u jednom beogradskom hotelu, neki od njih su privukli posebnu pažnju javnosti.

Foto: ATA images/A. Ahel

Jedan od njih je onaj koji je snimljen u trenutku kada je počela Jelenina pesma "Muškarac koji mrzi žene". Međutim, Karleuša je odmah nakon prvih reči tražila da se ta pesma prekine.

Mnogi veruju da su stihovi, koji upućuju na mržnju prema muškarcu i nose sek*ualne konotacije, inspirisani njenim lošim periodom tokom braka sa Duškom Tošićem, te da su te reči zapravo bile upućene njemu.

Kako su sada u dobrim odnosima, na prve taktove ove pesme, Karleuša je odmah regovala da se ova pesma zaustavi. Snimak se proširio društvenim mrežama gde je pokupio mnogo lajkova, a komentari su se samo nizali.

(Mondo)

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