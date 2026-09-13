EU, koja u prošlosti nije pokazivala fleksibilnost kada je reč o pravilima članstva, otvorena je za ideju da Kanadi dodeli status pridruženog člana koji tek treba da bude definisan, navodi list, pozivajući se na neimenovane zvaničnike Unije i Kanade.

Kanadska ambasada u Briselu i portparoli Evropske komisije nisu odgovorili na posebne zahteve za komentar, prenosi agencija Rojters. Foto: Depositphotos/motioncenter

Eskalacija trgovinskog rata Kanade sa Sjedinjenim Američkim Državama ubrzala je strateško okretanje te zemlje ka drugim trgovinskim partnerima.

Odnosi Kanade i Vašingtona naglo su se pogoršali nakon što se američki predsednik Donald Tramp vratio u Belu kuću početkom 2025. godine, uz nesuglasice oko trgovine i drugih pitanja, podseća agencija.

Trgovinski spor doveo je do uvođenja carina na prekograničnu trgovinu vrednu desetine milijardi dolara.

JUST NOW: Canadian Prime Minister Mark Carney is pursuing “associate member” status for Canada with the European Union through private talks with European leaders, according to The Wall Street Journal. https://t.co/UCPyez0eF9 — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) September 13, 2026

Kanada i EU razmatraju načine da omoguće slobodno kretanje kanadske robe, usluga i radnika angažovanih u strateškim lancima snabdevanja, poput energetike, veštačke inteligencije, odbrane i kritičnih minerala, čime bi se, zapravo, pomerila granica EU, navodi Volstrit džurnal.

List dodaje da dve strane takođe razgovaraju o polaganju podvodnih kablova, zajedničkoj izgradnji centara podataka, kapaciteta za skladištenje podataka u "klaudu", kao i novih satelitskih mreža i infrastrukture za transport kanadskih energenata u EU.

Karni je u više navrata razgovarao sa nekoliko lidera EU, a posebno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, o mogućnosti da se Kanađanima omogući da žive i rade u EU bez viza, navodi list, pozivajući se na dva neimenovana zvaničnika upoznata sa situacijom.

Više od decenije nakon postizanja tog sporazuma i devet godina od njegovog privremenog stupanja na snagu, nekoliko zemalja EU ga još nije ratifikovalo.

(WCJ)

BONUS VIDEO