Prema informacijama koje je dobio Bild, očekuje se da će prvi angažmani početi već ove jeseni, a potencijalno bi mogli da utiču na do 1.000 vojnika. Ministarstvo odbrane prvo će obavestiti članove Odbora za odbranu tokom današnjeg dana.

Do kraja 2027. godine, 4.800 nemačkih vojnika biće trajno stacionirano na istočnom krilu NATO-a u Litvaniji.

Međutim, regrutovanje dobrovoljaca već mesecima sporo teče. Pistorijus se dugo nadao da će brigadu u potpunosti popuniti dobrovoljcima. Međutim, već u junu otvoreno je priznao da očekuje da će neka od pozicija biti popunjena regrutima, procenjujući broj u Bildu na "ispod 1000".

Bundesveru nedostaje ljudi

Posebno nedostaje IT stručnjaka, logističkog osoblja, kuvara i vojnika. Prema Bildu, do 20 posto cele brigade trenutno bi bilo pogođeno obaveznom službom. Bundesveh se, međutim, nada da će taj nedostatak smanjiti na 10 posto. Foto: Depositphotos/NewAfrica,Tanya Rozhnovskaya/Alamy/Profimedia, depositphotos,AntonMaster

Dobrovoljno služenje ostaje glavni princip. Nemačke oružane snage mesecima sprovode opsežne kampanje obnove kako bi nagovorile vojnike da se presele u Litvaniju. Ponuđena su i probna putovanja za vojnike i njihove porodice.

Pritisak na nemačke oružane snage je ogroman. Iako brigada ne mora da bude u potpunosti operativna do kraja 2027., preostalo je samo nekoliko meseci za donošenje kadrovskih odluka. Regrutovani vojnici moraju da budu informisani, mogu da se žale i potrebno im je vreme za planiranje potencijalnog preseljenja u Litvaniju.

Ovaj potez ima snažnu istorijsku simboliku za Nemačku, čija je posleratna bezbednosna politika decenijama bila obeležena velikim oprezom prema vojnom angažmanu izvan sopstvenih granica. Foto: FOCKE STRANGMANN/AFP/Profimedia

Nemački vojnici jesu učestvovali u međunarodnim operacijama i NATO-ovim misijama, ali Bundesver dosad nije trajno stacionirao ovakav veliki vojni sistem u drugoj državi.

Prvi put posle Drugog svetskog rata

Ovo je zato prvo trajno raspoređivanje nemačke vojne formacije izvan zemlje nakon Drugog svetskog rata.

Na službenoj stranici Bundesvera, nemačkih oružanih snaga, objavili su detalje izmeštanja Litvanske brigade. Foto: Moritz Frankenberg/AFP/Profimedia

Objavili su: "Kao poseban znak solidarnosti sa svojim savezničkim partnerima, Nemačka sprovodi ovaj projekat razmeštanjem brigade Bundesvera u Litvaniju. Trajno stacioniranje brigade kod saveznika smatra se vodećim projektom promene paradigme bezbednosne politike koja je rezultat ruske invazije na Ukrajinu.

Temelji za raspoređivanje 5.000 nemačkih vojnika i civilnih zaposlenih u Litvaniji postavljeni su potpisivanjem plana puta 18. decembra 2023. u Vilnjusu. Ministar odbrane Boris Pistorijus i njegov litvanski kolega dogovorili su raspored u kojem su navedeni koraci za raspoređivanje brigade. Veličina brigade postupno će se povećavati, zavisno od toga hoće li zemlja domaćin osigurati potrebnu infrastrukturu." Dakle, raspoređinje nemačkih vojnika u tu zemlju nije došlo preko noći.

'Važan dan za nemačku vojsku'

Štaviše, u aprilu 2024. Asošiejted Pres objavio je kako su tada litvanski čelnici pozdravili "istorijski događaj" nakon što je Nemačka tada počela da razmešta trupe u baltičkoj zemlji — članici NATO-a. I tada su objavili da je to prvi put od Drugog svjetskog rata da će nemačke snage dugoročno biti stacionirane van zemlje. Tada su objavili i da se očekuje da će raspoređivanje doseći puni broj od 5.000 do kraja 2027. godine.

"Ovo je prvi put da smo trajno smestili takvu jedinicu izvan Nemačke", rekao je tada nemački ministar obrane Pistorijus u Berlinu.

Pistorijus je to nazvao "važnim danom za nemačku vojsku".

(Net.hr)

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