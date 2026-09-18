Sve se događalo tokom priprema za Cold Response 2026, veliku vežbu pod norveškim vođstvom u kojoj je učestvovalo više od 25.000 vojnika u Norveškoj, i još više od 7.000 u Finskoj. Među njima je bilo oko 3.000 američkih marinaca, većinom pripadnika Drugog marinskog ekspedicijskog korpusa iz Severne Karoline.

Kako piše Newsweek, pozivajući se na američke vojne dokumente i zvaničnika Pentagona, problemi sa obućom bili su toliko ozbiljni da su pojedini marinci morali biti povučeni sa terena.

Norveška strana pomogla je Amerikancima da dođu do lokalno dostupne obuće, između ostalih i do čizama M77 koje norveška vojska koristi decenijama. Deo zamenskih čizama nabavljen je u lokalnim prodavnicama. Američki marinci potvrdili su Newsweeku da su tokom vežbe koristili postojeći mehanizam podrške zemlje domaćina kako bi američkim novcem nabavili lokalno dostupnu obuću. Naglasili su pritom da norveška vojska nije kupovala niti donirala čizme američkim vojnicima.

Interna vojna procena iz 2026. godine, u koju je Newsweek imao uvid, navodi „značajne nedostatke“ na specijalizovanim čizmama za ekstremno hladno vreme. Problemi su se odnosili na model Intense Cold Weather Boots američke kompanije Belleville Boot Co. Opasnost nije bila samo u neudobnosti. Neispravna obuća tokom dugotrajnog boravka na arktičkoj hladnoći može povećati rizik od promrzlina i hipotermije, a u ekstremnim okolnostima posledice mogu biti i opasne po život. Foto: Depositphotos/rachwal Ilustracija

Problemi nisu završili povratkom marinaca iz Norveške. Američka vojska krenula je u pregled zaliha istih čizama u bazi Camp Lejeune u Severnoj Karolini. Rezultati inspekcija pokazali su da problem nije bio ograničen samo na nekoliko pari korišćenih tokom vežbe. Prema podacima koje je objavio Newsweek, u aprilu je pregledano 2.642 čizama, od kojih su kod 183 pronađeni nedostaci, odnosno kod oko 6,9 posto pregledanih primeraka. U julu su rezultati bili još lošiji. Od 1.781 pregledane čizme 355 ih je imalo nedostatke, što predstavlja gotovo 20 posto.

Ukupno su tokom dve inspekcije pregledane 4.423 čizme, a 538 ih je označeno neispravnima. Ukupna stopa nedostataka iznosila je nešto više od 12 posto, dok se u dokumentima navodi da se u industriji uobičajenom smatra stopa od dva do tri posto. Marinski korpus potvrdio je 538 slučajeva fabričkih nedostataka te naveo da je izrađen plan prema kojem bi proizvođač trebalo da zameni problematične primerke. Neispravne čizme, prema izvoru Pentagona na koji se poziva Newsweek, pronađene su i u drugim bazama američkih marinaca, uključujući Havaje i Okinavu u Japanu. Nije poznato koliko bi ukupno pari moglo biti zahvaćeno problemom.

Kompanija Belleville, koja američku vojsku obućom snabdeva još od Prvog svetskog rata, potvrdila je Newsweeku da sarađuje sa marincima kako bi rešila uočene probleme. Foto: Jutjub printskrin/Warfronts

Iz kompanije tvrde da su predani kontinuiranom poboljšavanju kvaliteta, kao i da brzo reaguju kada se pojave poteškoće. Navode i da redovno ostvaruju visoke ocene američke agencije za logistiku kada je reč o rokovima isporuke i kvalitetu proizvoda. Slučaj je, međutim, otvorio i šire pitanje načina na koji američka vojska nabavlja obuću.

Američka pravila već decenijama uglavnom zahtevaju da Pentagon novac za vojnu obuću i određenu drugu opremu troši na proizvode američke proizvodnje, uz određene izuzetke. Cilj je održati domaću industrijsku bazu i smanjiti zavisnost od inostranih dobavljača. Deo američkih zakonodavca želi dodatno da pooštri pravila kroz predlog poznat kao BOOTS Act, koji bi ograničio i mogućnost vojnika da uz uniformu nose određene alternativne modele čizama ako nisu u celosti proizvedeni u SAD-u od propisanih američkih materijala. Upravo je slučaj iz Norveške dao novi argument protivnicima takvog ograničenja.

- Samo zato što je nešto proizvedeno u Americi ne znači da dobijamo kvalitet - rekao je Newsweeku jedan zvaničnik Pentagona. Foto: Depositphotos Ilustracija

Osim kvaliteta, problem predstavlja i količina. Analize na koje se poziva Newsweek upozoravaju da bi američka industrija u slučaju većeg sukoba mogla imati ozbiljnih poteškoća sa povećanjem proizvodnje. Jedna ranija simulacija pokazala je da bi tokom rata trebalo nabaviti dodatnih 456.000 pari godišnje, čime bi potrebna godišnja proizvodnja porasla na oko 981.000 pari. Učesnici analize procenili su da bi takvo povećanje zahtevalo velika ulaganja još pre izbijanja sukoba.

Druga interna vojna analiza iz aprila 2026, prema Newsweeku, zaključila je da američki proizvođači trenutno ne bi mogli da zadovolje ukupnu potražnju američkih oružanih snaga, koja bi u mirnodopskim uslovima mogla da doseže do 4,2 miliona pari godišnje. Prosečni vek trajanja američkih vojnih čizama procenjuje se na jednu do dve godine, a svaki pripadnik oružanih snaga mora imati najmanje dva para.

Newsweek

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