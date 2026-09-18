Iranska vlada nastojala je da okupi građane i naglasi nacionalno jedinstvo na ovoj paradi iako se stanje privrede pogoršava pod američkom pomorskom blokadom iranskih luka i novim sankcijama Vašingtona s ciljem da povećaju ekonomske teškoće Teherana.

Razlikuju se procene o tome koliko ljudi je reklo da je spremno da dobije vojnu obuku tokom parade vojnog tipa opisane kao „DŽanfada” ili „Žrtve za Iran”.

Oni su marširali kroz centar Teherana u borbenoj vojnoj uniformi, noseći zastave, dok su ih posmatrači pozdravljali. Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iranski državni mediji danima podstiču Irance da se pridruže kampanji navodeći da će vojna obuka uskoro početi.

Dobrovoljci će biti dodatni nivo bezbednosti moćnoj paravojnoj Revolucionarnoj gardi i njihovom dobrovoljnom krilu Basidž.

Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Šef teheranske Revolucionarne garde general Hasan Hasanzadeh rekao je za državnu televiziju da je više od 600.000 ljudi registrovano da učestvuje u toj dobrovoljnoj odbrani, a očekuje se da će više od milion učestvovati u obuci.

Televizija je jutros procenila da je više od 300.000 ljudi na ulicama. Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Novi vođa Basidža Hosein Taeb rekao je u govoru na početku okupljanja da će dobrovoljci biti spremni za „punu odbranu” i da će slična okupljanja biti održana uskoro i u drugim gradovima.

Novi polaznici će stvoriti „noćnu moru” za neprijatelje Irana, rekao je Taeb, a okupljanje je posmatrao predsednik Masud Pezeškijan, vojni komandanti i drugi visoki zvaničnici. Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Neki od učestnika gazili su zastave SAD i Izraela, a drugi su uzvikivali „Smrt Americi” i „Smrt Izeraelu". Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Skup je takođe bio prilika Iranu da prikaže vojnu opremu. Prikazani su sistemi protivvazduhoplovne odbrane, dok su žene pripadnice Revolucioarne garde sa crnim maramama marširale sa mitraljezima.

Garda je prikazala dronove koji su korišćeni protiv brodova u Ormuskom moreuzu nad kojim je Iran preuzeo kontrolu od kada je počeo rat, što je zantno uticalo na isporuke nafte i gasa iz Zaliva ka ostatku sveta. Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Današnji događaji takođe ukazuju da bi pripadnici tvrde struje, kao što je Taeb, među iranskim rukovodstvom bili spremniji da uguše bilo kakve buduće demonstracije protiv teokratije, piše agencija AP.

U januaru neposredno pre početka rata, u Iranu su održane neki od najvećih protesta u istoriji zemlje, a počeli su zbog posustale privrede da bi se proširili na druge zamerke vlastima. Aktivisti su rekli da je u suzbijanju tih demonstraciaj ubijeno više od 7.000 ljudi, a desetine hiljada je privedeno. Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

U maju su državni zvaničnici rekli da je više od 30 miliona ljudi u Iranu, zemlji od vie od 90 miliiona stanovnika, dobrovoljno reklo preko onlajn formulara ili na javnim skupovima, da su spremni da daju živote za teokratiju.

Na ulicama Teherana demonstrirana je iranska vojna sila, a posebnu pažnju privukao je performans sa dva mrtvačka kovčega koji obavijeni u zastave Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i sa fotografijama američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Pored toga, dominirala je i poruka "Ubićemo Trampa!" ispisana na jednom panou koje su nosile naoružane žene. Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Podsetimo, američki predsedik Donald Tramp izjavio je sinoć da je blizu odluke o tome da li će da "uništi" režim u Iranu ili ne, istakavši da je to "velika odluka".

- Predstoji mi velika odluka. Da li želim da ih tamo uništim ili ne? To je velika odluka. Svašta je moguće kada sam ja u pitanju - rekao je on, prenosi portal Aksios. Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Posle ovih reči, kovčezi sa likovima izraelskog i američkog lidera mogu se shvatiti kao svojevrstan odgovor Irana na ovakve pretnje.

BONUS VIDEO: