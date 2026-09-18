Slobodan Šarenac biće novi voditelj kviza "Potera", gde će se pridružiti Jovanu Memedoviću koji ovaj kviz vodi već dugi niz godina. Pored novog voditeljskog para, gledaoce očekuje i značajno proširenje šeme emitovanja.

Foto: Jutjub printsktin/RTS Prikazuje

 

 

Kviz će se ubuduće emitovati od ponedeljka do četvrtka na Prvom programu RTS-a od 21 čas, a emitovanje nove sezone kreće 5. oktobra. Na društvenim mrežama u promotivnom snimku koji najavljuje novu sezonu objavljene su i prve reči i izjave voditelja.

- Četrnaest godina zajedno jurimo tačne odgovore i velike pobede. I za sve ove godine jasno ste nam stavili do znanja da vam kviza "Potere" nikad nije dosta - rekao je Jovan Memedović.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Pročitajte još

Razvela se od zvezde Pinka,prešla na RTS:"Kao svoj na svome"

Razvela se od zvezde Pinka,prešla na RTS:"Kao svoj na svome"

15:56

Nakon OTKAZA - Memed surovo RTS-u: "Ispod časti mi je..."

Nakon OTKAZA - Memed surovo RTS-u: "Ispod časti mi je..."

13:51

"Petar je pokušao da me udari u stomak u 8. mesecu trudnoće"

"Petar je pokušao da me udari u stomak u 8. mesecu trudnoće"

11:42

Roditelji mu nisu iz Srbije: Ovo je poreklo Jovana Memedovića

Roditelji mu nisu iz Srbije: Ovo je poreklo Jovana Memedovića

11:22

- Vi ste ostali verni "Poteri", a "Potera" vam uzvraća još više: više emitovanja, više voditelja i više Tragača - rekao je Slobodan Šarenac.

- Gledajte "Poteru" od ponedeljka do četvrtka od 21 sat, Prvi program.

Hart se krstio zbog Jokića: Amerikanac ostao bez teksta kada je video ove brojke Srbina
Sport

Hart se krstio zbog Jokića: Amerikanac ostao bez teksta kada je video ove brojke Srbina

Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Sport

Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...

BONUS VIDEO:

#Slobodan Šarenac #Slobodan Šarenac vesti #voditelj Slobodan Šarenac #Slobodan Šarenac Instagram #VIP #RTS #RTS vesti #RTS voditelj #kviz Potera #kviz Potera voditelj #Jovan Memedović #voditelj Jovan Memedović
Komentari 0
РАДИО - НЕ РАДИО: Многи грађани не знају да пензијски стаж не мора нужно да буде остварен кроз запослење код послодавца

RADIO - NE RADIO: Mnogi građani ne znaju da penzijski staž ne mora nužno da bude ostvaren kroz zaposlenje kod poslodavca