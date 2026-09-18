Slobodan Šarenac biće novi voditelj kviza "Potera", gde će se pridružiti Jovanu Memedoviću koji ovaj kviz vodi već dugi niz godina. Pored novog voditeljskog para, gledaoce očekuje i značajno proširenje šeme emitovanja.

Foto: Jutjub printsktin/RTS Prikazuje

Kviz će se ubuduće emitovati od ponedeljka do četvrtka na Prvom programu RTS-a od 21 čas, a emitovanje nove sezone kreće 5. oktobra. Na društvenim mrežama u promotivnom snimku koji najavljuje novu sezonu objavljene su i prve reči i izjave voditelja.

- Četrnaest godina zajedno jurimo tačne odgovore i velike pobede. I za sve ove godine jasno ste nam stavili do znanja da vam kviza "Potere" nikad nije dosta - rekao je Jovan Memedović. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Vi ste ostali verni "Poteri", a "Potera" vam uzvraća još više: više emitovanja, više voditelja i više Tragača - rekao je Slobodan Šarenac.

- Gledajte "Poteru" od ponedeljka do četvrtka od 21 sat, Prvi program.

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