Umesto da ih ispravlja, Šarenac je odlučio da iskoristi ovu zabunu i malo se poigra sa zapanjenim fanovima.

Kada bi mu obožavaoci prišli u ubeđenju da razgovaraju sa Memedovićem i oduševljeno ga pitali o pecanju i avanturama u divljini, Šarenac bi im priredio potpuno neočekivan odgovor.

Foto: ATA images/D. Milenković

 

 

"Sve to radim zbog para"

Kada bi mu obožavaoci prišli misleći da razgovaraju sa Jovanom Memedovićem i oduševljeno ga pitali za pecanje i avanture, Šarenac bi im priredio hladan tuš. Potpuno ozbiljno bi im odgovorio:

- Ma ja ne volim prirodu uopšte, ja to sve mrzim... Sve ja to radim samo zbog para.

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Foto: RTS printskrin, Stefan Tomašević/ATA images

 

 

Zatečeni prolaznici pokušavali bi da ga ubede kako se u emisijama vidi sa koliko ljubavi to radi, ali Šarenac nije odustajao od šale. Nastavljao bi u istom tonu tvrdeći da se ježi i od prirode i od životinja, te da ga pokreće isključivo finansijski motiv.

Ova komična prevara obično bi trajala između 5 i 10 minuta, tokom kojih obožavaoci nisu ni slutili ko se zapravo nalazi ispred njih. Čitava šala prekidala bi se tek u trenutku kada bi naišao neko ko ga prepoznaje i obratio mu se rečima: "Kako ste, gospodine Šarenac?", čime bi priča bila raskrinkana.

Porodicu ne eksponira u medijima

Voditelj je svojevremeno objasnio zbog čega svoju porodicu ne eksponira u medijima:

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

- Kad god bih u novinama video parove koji se zaklinju na večnu ljubav i pričaju hvalospeve o svom braku ili vezi, pomislio bih “neće ovo na dobro izaći”. Razumem potrebu ljudi da saznaju nešto više o poznatim ličnostima i nemam ništa protiv intervjua, ali da to bude s povodom, a pre svega s merom. Svašta se pričalo i pričaće se, ali to ne možeš zabraniti. Pojedini vole da se bave tuđim životima, više nego svojim. Međutim, kad kod kuće imaš zdravu porodicu i kad radiš posao koji voliš, ništa nije problem. Desi se i meni da se vratim umoran ili nervozan, ali čim vidim ćerke na vratima kako skakuću i pitaju “gde si tata” ili mi sednu u krilo i zagrle me, sva tenzija nestaje u roku od deset sekundi.

(Blic)

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