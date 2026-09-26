Peticiju objavljenu na platformi „Change.org“, pokrenulo je „Ahensko udruženje za humanitarnu pomoć i interkulturni mirovni rad“, a organizatori traže od kompanije „In.Stuttgart“, koja upravlja arenom i povezana je sa gradom Štutgartom, da otkaže nastup, obustavi prodaju ulaznica i izvrši povraćaj novca kupcima.

Foto: Samir Yordamovic/AFP/Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia, Depositphotos/Ruletkka

U obrazloženju se navodi da su razlog za zahtev Tompsonove pesme, simboli i pozdravi povezani sa ustaškim režimom iz perioda tzv. Nezavisne Države Hrvatske, kao i incidenti zabeleženi na pojedinim njegovim koncertima.

Autori peticije posebno ukazuju na pesmu „Bojna Čavoglave“, koja počinje pokličom „Za dom spremni“, navodeći da je reč o pozdravu koji je koristio ustaški pokret.

– Perković redovno otvara svoje nastupe pesmom „Bojna Čavoglave“. Pesma počinje pokličem „Za dom spremni“, koji je bio zvanični pozdrav ustaša, režima takozvane Nezavisne Države Hrvatske (1941–1945), koja je bila saveznik nacističke Nemačke. U njenim logorima za istrebljenje, Srbi, Romi, Jevreji i politički protivnici su sistematski ubijani. U svojoj funkciji, poklič je hrvatski ekvivalent Hitlerovog pozdrava: izjava vere, a ne folklorna referenca – naglašava se u peticiji. Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia

Podsetimo, Marko Perković Tompson nedavno se pojavio u kasarni 123. brigade HV u Požegi gde je njegova ćerka Marija Perković (18) položila zakletvu.

Svečanoj ceremoniji polaganja zakletve prisustvovali su njeni roditelji, Tompson i njegova supruga Sandra.

Marija je tada započela svoju dvomesečnu temeljnu vojnu obuku. Ona je deo ciklusa služenja vojnog roka u Hrvatskoj koji obuhvata ukupno 800 regruta.

(Tanjug)

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