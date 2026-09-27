Obraćajući se mnoštvu okupljenom na velikom polju u blizini poznatog katoličkog svetilišta u Lurdu, Lav je rekao da Crkva mora imati hrabrosti da se suoči sa svojom prošlošću, ali nije direktno pomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem u Francuskoj koji su izazvali šok širom zemlje.

Foto: Valeria Ferraro/AGF/Sipa Press/Profimedia

– Kako bismo zalečili duboke rane, propuste i bolne greške koje su se dogodile unutar Crkve, moramo se ponizno staviti pred pročišćujući pogled Gospoda – rekao je prvi američki papa pred, kako se procenjuje, 150.000 ljudi okupljenih na polju obasjanom suncem.

Lav se nalazi u četvorodnevnoj poseti Francuskoj tokom koje će obići tri grada, a ponovo je pozvao svet da preispita razvoj veštačke inteligencije. U subotu se na misi na otvorenom na Jelisejskim poljima u Parizu okupilo oko 800.000 ljudi.

Papa: „Pošast zlostavljanja maloletnika koje su počinili pripadnici klera“

Lokalni crkveni zvaničnici nadaju se da će poseta pomoći u obnavljanju ugleda Crkve nakon što je izveštaj iz 2021. pokazao da je oko 330.000 francuske dece tokom sedam decenija bilo žrtva zlostavljanja koje su počinili katolički sveštenici i laici angažovani u Crkvi.

Na ranijem sastanku iza zatvorenih vrata sa francuskim biskupima u nedelju, Lav je direktno pomenuo „bolnu pošast zlostavljanja maloletnika koje su počinili pripadnici klera“, navodi se u tekstu koji je objavio Vatikan.

Papa je zahvalio biskupima na „hrabrim merama“ koje su, kako je rekao, preduzeli kako bi se suočili sa skandalima i pozvao ih da dodatno ojačaju mere zaštite i „nastave započetim putem, uz najveću moguću budnost“.

Lav se ranije direktno izvinio zbog skandala povezanih sa zlostavljanjem koji su narušili ugled Crkve širom sveta. Tokom posete Španiji u junu rekao je tamošnjim biskupima da moraju da saslušaju žrtve i ponude im odštetu.

Žrtve sumnjaju da će susret sa papom doneti promene

Papa bi u nedelju iza zatvorenih vrata trebalo da se sastane sa sedam francuskih žrtava zlostavljanja.

Neki od preživelih rekli su da sumnjaju da će taj susret dovesti do brzih promena unutar Crkve.

– Prilično sam skeptična da će papa rešiti taj problem, barem ne odmah – rekla je za „Reuters“ Mišel Le Ren-Ganje, kopredsednica udruženja za pomoć žrtvama u zapadnoj Francuskoj.

– Stvari se odvijaju veoma sporo. To se neće dogoditi preko noći – rekla je.

Biskup Pjer-Antoan Bozo, portparol francuskih biskupa, rekao je da papina želja da održi sastanak „pokazuje da ne možemo zanemariti to pitanje i da ono uvek mora ostati među našim prioritetima“.

(Index.hr)

BONUS VIDEO