Ranije je bilo poznato da je u ovoj zemlji eutanazirano dete mlađe od 12 godina, ali je holandski nadzorni odbor sada otkrio da je dete imalo svega dve godine i da je bolovalo od teških bolesti.

Izveštaj Komiteta za kasni prekid trudnoće i prekid života novorođenčadi i dece objasnio je da je dete, koje je u trenutku smrti imalo skoro 24 meseca, rođeno prevremeno u samo 26. nedelji.

Lekar i roditelji zajedno doneli odluku

Mališan je tokom svog kratkog života patio od teškog oštećenja mozga, cerebralne paralize i oštećenja vida, kao i od epileptičnih napada koji nisu reagovali na lekove i šlajma u plućima, što je izuzetno otežavalo disanje. Nakon što su utvrdili da se patnja deteta ne može ublažiti medicinskim tretmanom, lekar i roditelji su odlučili da prekinu detetov život. Foto: Profimedia

Istraga odbora zaključila je da je lekar koji je sproveo eutanaziju postupao sa dužnom pažnjom. U izveštaju se navodi i da se lekar konsultovao sa drugim nezavisnim lekarima radi drugog mišljenja.

- Ti lekari su utvrdili da u to vreme dete nije neprekidno trpelo nepodnošljive bolove. Epilepsija je izazivala veliku nelagodnost, ali epileptični napadi nisu bili neprekidni. NJihov zaključak je bio da i dalje postoje razumne alternative, kao što su palijativne opcije i drugi lekovi koji bi eventualno mogli dovesti do boljeg kontrole epileptičnih napada - piše u dokumentu.

Uprkos tome, dete je eutanazirano nakon što je lekar potražio još jedno drugo mišljenje od lekara koji je zaključio da je "nepodnošljiva patnja mališana bila jasno vidljiva" i da su uslovi za prekid detetovog života putem eutanazije bili ispunjeni. Komitet je zaključio da je lekar doneo ispravnu procenu.

- Svi aspekti "biti čovek", u pogledu motoričkih veština, ponašanja i ličnosti, bili su teško oštećeni i bez izgleda za poboljšanje - saopštio je komitet, piše Dejli Mejl. Foto: N. Skenderija

Uprkos svim medicinskim i nemedicinskim intervencijama, roditelji i lekar nisu primetili nikakvo poboljšanje stanja deteta i bili su uvereni da dete pati nepodnošljivo i bez perspektive olakšanja.

Eutanazija legalna već dve godine

Asistirana smrt za neizlečivo bolesnu decu uzrasta od jedne do 12 godina legalna je već dve godine u Holandiji. Pre promene zakona, eutanazija je bila dozvoljena samo za novorođenčad i starije od 12 godina.

Prema holandskom zakonu, moraju se konsultovati roditelji, dete mora da pati nepodnošljivo i ne sme postojati šansa za oporavak. U suprotnom, eutanazija je u Holandiji dozvoljena samo ako zahtev potiče od pacijenta i ako se lekar saglasi da on pati nepodnošljivo.

Lekar mora biti uveren da pacijent ne deluje pod pritiskom i mora pribaviti drugo mišljenje.

Holandija prva donela zakon

Eutanazija uživa snažnu podršku javnosti u Holandiji, a ta zemlja je 2002. godine postala prva nacija koja je legalizovala eutanaziju za osobe sa neizlečivim bolestama. Foto: Profimedia

Pre promene zakona, nije postojala jasna politika eutanazije za decu između jedne i 12 godina jer se verovalo da ona nisu u stanju da sama donose odluke.

(Dejli Mejl/Mondo)

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