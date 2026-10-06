Glumac Dragan Petrović Pele ispričao je u jednoj emisiji da ga je najgora vest o smrti brata dočekala u pozorištu i to pred sam početak predstave.

- Saznao sam pred sam početak predstave. Bila je to sećam se "Kolubarska bitka". Nije u to vreme bilo mobilnih telefona, neko je javio u pozorište. Pitao sam Mišu Janketića, pošto u toj predstavi on igra glavnu ulogu, a ja sam imao dve-tri scene, da li mogu da idem, da li može da igra bez mene. Kaže mi - naravno.

Ulećem u neku krntiju od auta koji sam tada vozio i odlazim. Kasnije sam se osvestio. Imao sam 28 godina tada. I kada sam se vratio na Akademiju, vratio sam se kao sed čovek - ispričao je Pele govoreći o pogibiji brata, a potom i odlasku oca i majke.

Foto: N. Fifić

 

Na pitanje kako čovek izdrži tako nešto iskreno je rekao da se u prvom trenutku ne oseća ništa.

- Izdrži. To je onaj mehanizam samoobmane. Isto je kao i kad se posečeš. To ne boli odmah, boli kasnije. Nalet adrenalila. U prvom trenutku ne osećaš ništa, onda kad se malo osvestiš osećaš bes pa tek onda tugu - rekao je Dragan Petrović Pele u emisji “TV lica kao sav normalan svet".

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Pele je rekao i da je njegov brat bio sušta suprotnost njemu. Opisao ga je kao visokog, mirnog i staloženog, dok je, kako kaže, on uvek izvode neke "kerefeke".

Smrt roditelja

Da nesreća ne ide sama svedoče i dalji gubici koji su ga pratili tokom života. Za bratom, preminuli su mu i roditelji.

- Prvo je poginuo brat, pa je umro tata, i na kraju je 2013. godine preminula i mama. Dok je tata bolovao sve vreme sam radio, išao sam na fakultet i igrao predstave, ali sam ih redovno obilazio.

Kada se mama razbolela, mesec dana je ležala u bolnici „Sveti Sava“, gde sam odlazio svaki dan. Na dan sahrane igrao sam komediju. Malo je teško da se čovek „prebaci“, ali to je život - zaključio je Pele tada za RTS.

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