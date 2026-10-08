Gradić Monovi u saveznoj američkoj državi Nebraska na prvi pogled deluje kao poptuno napušteno mesto negde usred američke prerije. Nekada je ovde živelo oko 150 ljudi, postojali su prodavnice, restoran, pa čak i zatvor. Danas je slika potpuno drugačija - čitava lokalna zajednica ima samo jednu stanovnicu!

NJeno ime je Elsi Ejler, ima 92 godine i obavlja gotovo sve poslove koji bi u nekom drugom gradu bili podeljeni na čitav niz ljudi. Ona je gradonačelnica, administratorka, barmenka, kuvarica i bibliotekarka.

Nekada je ovde živelo 150 ljudi

Monovi je osnovan 1902. godine, kada je razvoj železnice doneo život ovom delu Nebraske. Najveći broj stanovnika imao je tokom tridesetih godina prošlog veka - oko 150 ljudi. Vremenom su, međutim, mehanizacija u poljoprivredi, manjak radnih mesta i sve manje ekonomskih mogućnosti počeli da menjaju sliku ovog mesta.

Posebno su mlađi ljudi odlazili u potrazi za boljim prilikama, a Monovi je polako ostajao bez stanovnika. Do 2000. godine u njemu su živeli samo Elsi i njen suprug Rudi. Kada je on preminuo 2004. godine, Elsi je ostala sama. Ipak, nije želela da ode.

Sama sebi izrađuje dokumenta

Danas se njen život sastoji od niza uloga koje bi u bilo kom drugom mestu obavljalo više ljudi. Elsi vodi administraciju, brine o lokalnim poslovima, a istovremeno je vlasnica bara koji i dalje radi.

Posebno je neobična situacija sa dokumentima potrebnim za rad lokala. Zahteve za godišnje dozvole šalje sekretaru lokalne zajednice - a sekretar je takođe ona. Dakle, dokument primi kao sekretarka, potpiše ga kao administrativna službenica, a zatim ga dobije kao vlasnica bara.

Iako u Monoviju praktično nema drugih stanovnika, to ne znači da je mesto potpuno bez života.

Elsin bar posećuju vozači kamiona, ljudi iz okolnih zajednica, stalni gosti, ali i turisti koji žele da vide mesto sa samo jednim stanovnikom i upoznaju ženu koja je postala njegov zaštitni znak.

Ona tamo ne samo da služi goste već i kuva, a nekoliko koraka od njenog bara nalazi se još jedna neobičnost - biblioteka sa 5.000 knjiga.

Godinu dana nakon smrti supruga, Elsi je otvorila biblioteku u Monoviju, a u njoj se nalazi oko 5.000 knjiga koje je Rudi sakupljao tokom života. Posetioci mogu da ih razgledaju, da pročitaju dokumente o istoriji mesta i da ostave poruku u knjizi utisaka.

Tako je mesto koje je gotovo nestalo sa mape dobilo neobičnu turističku atrakciju.

LJudi dolaze upravo zbog njegove neverovatne priče - žele da vide gotovo prazne ulice, stare zgrade i biblioteku, ali i da upoznaju Elsi.

Za nju je Monovi njen dom

Elsi je sa Monovijem povezana mnogo duže nego što bi se moglo zaključiti iz današnje slike ovog mesta. Tu je upoznala svog supruga, a zajedno su se kasnije vratili i preuzeli tavernu koja je pripadala Elsinom ocu. Veći deo života provela je upravo ovde i, uprkos tome što danas živi sama, kaže da je srećna u svom domu.

Za turiste je Monovi neobična destinacija, a za Elsi je jednostavno dom koji nikada nije prestala da smatra svojim mestom.

(Lepa i srećna)

BONUS VIDEO: