To je jedan od prvih puta da je francuski zvaničnik javno priznao da su planovi propali, nakon višemesečnih spekulacija o sudbini Glavnog borbenog kopnenog sistema.

– Ishod nije dobar. Nadali smo se da ćemo izgraditi budući tenk u saradnji sa Nemcima, ali nažalost, moramo priznati da su se Nemci povukli iz projekta – rekao je francuski načelnik Generalštaba odbrane poslanicima tokom saslušanja o budžetu za sledeću godinu.

Foto: Depositphotos/Borkos

 

"MGCS", u kojem učestvuju "KNDS France", "KNDS Deutschland", "Rheinmetall" i "Thales", zaglavljen je u godinama kašnjenja, industrijskih sporova i političkih tenzija.

"Politico" je u junu izvestio da je projekat tenka sledeće generacije sve više osuđen na propast.

Mandonovo priznanje dolazi samo nekoliko meseci nakon što je još jedan veoma važan francusko-nemački program odbrambene industrije, Budući borbeni vazdušni sistem, naglo okončan.

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Međutim, odgovarajući na pitanje poslanika krajnje desničarskog Nacionalnog skupa, francuski general se usprotivio upotrebi reči „neuspeh“ u opisu sudbine "MGCS"-a.

– Nije potpuni neuspeh; to je važna odluka Nemačke, ali naše kopnene snage su godinama sarađivale kako bi utvrdile kako bi trebalo da izgleda budući glavni borbeni tenk – rekao je i dodao:

– Nije bilo gubljenje vremena. Ali sa industrijskog stanovišta, ovo nisu dobre vesti.

Nemački zvaničnik odbrane nije imao komentar.

(Politiko)

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