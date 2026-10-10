Istraživanje objavljeno 26. septembra identifikovalo je tajni bunker unutar planine Kosvinski kamen, u ruskoj Sverdlovskoj oblasti, oko 1.300 kilometara istočno od Moskve, kao jednu od ključnih tačaka modernizovanog nuklearnog komandnog sistema Perimetar.

Taj sistem je na Zapadu poznat kao „Mrtva ruka“, a osmišljen je da omogući nuklearnu odmazdu u slučaju uništenja ruskog državnog i vojnog rukovodstva.

Istraživanje su sproveli Centar Dosije, organizacija Danvač i britanski list Sandej tajms. Timovi su analizirali dokumentaciju o izgradnji i opremanju kompleksa, podatke iz otvorenih izvora i iskaze ljudi povezanih sa objektom. Nalaze je preneo nezavisni ruski medij Moskov tajms, a potom i ukrajinska medijska i donatorska platforma Junajted24.

Tajni bunker na Uralu otporan na napade

Kompleks, kodnog imena Grot, označen kao Objekat 1335, nalazi se duboko unutar planine čije stene omogućavaju prolazak radio-talasa određenih frekvencija, neophodnih za komunikaciju.

Four years in the rabbit hole with millions of Russian military docs, and I finally feel comfortable writing this (very uncomfortable) story. Russia appears to have upgraded and re-activated the fabled Dead Hand that ensures global nuclear retaliation if Russia is attacked. https://t.co/d608VPilI7 — Mathias Glistrup (@ucarzales) September 26, 2026

U ogromnom podzemnom kompleksu nalaze se prostorije i tuneli, radio-centri, komunikacioni sistemi, oprema za održavanje života i uređaji za upravljanje strateškim nuklearnim snagama.

Kosvinski kamen prekriven je slojem čvrstog granita debljine veće od 300 metara, što bi trebalo da pruži izuzetnu zaštitu od napada. Istraživači su objavili i prve fotografije unutrašnjosti objekta, koji se opisuje kao „planina-bunker sudnjeg dana“.

Na jednoj od fotografija vidi se osoba koja stoji u ogromnom tunelu, čijem se kraju ne nazire kraj, dok se iza nje vide tragovi guma.

Objekat 1335 jedno je od podzemnih skloništa otpornih na bombardovanje izgrađenih širom Sovjetskog Saveza tokom Hladnog rata. Deo je sistema Perimetar, čija je svrha da obezbedi mogućnost nuklearne odmazde čak i u slučaju uništenja ključnih komandnih struktura.

❗️Russia has been extensively modernizing the secret underground facility “Object 1335” (“Grot”) inside Mount Kosvinsky Kamen in the Urals since 2018. The site is linked to the Perimeter reserve command-and-control system for nuclear forces, known in the West as “Dead Hand.” An investigation by Danwatch, The Sunday Times, and Dossier Center found thousands of state procurement contracts: tens of thousands of tons of steel and cement, hundreds of kilometers of cable, ventilation and blast-resistant systems, radiation filters, refrigeration equipment with a capacity of about 5 MW, and Western components. Satellite imagery shows new entrances and earthworks. Perimeter is designed to enable a retaliatory nuclear strike even if the main command posts are destroyed; according to people involved in its creation, after the upgrade the system can operate not only in automated but also in fully automatic mode. The scale of the work far exceeds routine repairs and points to the modernization of a hardened command post for Russia’s strategic nuclear forces. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 27, 2026

Ipak, postoji važna razlika između automatizovanog i potpuno automatskog odgovora. U prvobitnom sovjetskom sistemu konačna odluka o lansiranju nuklearnih projektila bila je u rukama dežurnih oficira, a ne mašine. Dokumenti analizirani u istraživanju ne pružaju dokaze da je današnji sistem ikada funkcionisao u potpuno automatskom režimu.

Modernizacija traje od 2018. godine

Prema pisanju NJujork posta, rusko Ministarstvo odbrane od 2018. godine sprovodi veliki projekat modernizacije kompleksa.

Penzionisani general-major Viktor Halin učestvovao je u stvaranju sistema Perimetar tokom sedamdesetih godina prošlog veka, a od 2005. do 2010. godine rukovodio je njegovom modernizacijom. On je izjavio da je Putin u maju 2005. potpisao tajni dekret o izgradnji novog upravljačkog elementa sistema.

Prema navodima iz istraživanja, novi sistem bio je testiran i dopremljen u Grot do 2010. godine, dok je do 2020. u blizini planine izgrađeno vojno naselje Kitlim.

🚨 🇷🇺 Russia is upgrading its nuclear command infrastructure. The Object 1335 bunker beneath Mount Kosvinsky Kamen reportedly received major upgrades, including 22,000 tons of steel, 56,500 tons of cement and 600 km of cable. The facility is linked to Russia’s “Dead Hand” nuclear retaliation system. — Uthman Au (@Uthman_Au) September 28, 2026

Halin je objasnio da je Objekat 1335 ruskom rukovodstvu omogućio sprovođenje odmazde u automatizovanom i automatskom režimu rada. Istraživači navode da bi to moglo da podrazumeva i donošenje konačne odluke o lansiranju nuklearnog oružja bez ljudskog učešća, ali dostupna dokumentacija ne potvrđuje da takav potpuno automatski režim zaista postoji i funkcioniše.

Niz ugovora o nabavci povezanih sa Objektom 1335, sklopljenih između 2018. i 2024. godine, ukazuje na obim radova i nastojanje Moskve da kompleks prilagodi savremenim bezbednosnim izazovima.

Prema dokumentima o javnim nabavkama, za projekat je isporučeno više od 20.000 tona čelika i gotovo 60.000 tona cementa. Ta količina materijala, prema procenama navedenim u istraživanju, mogla bi da bude dovoljna za izgradnju dve velike savremene stanice moskovskog metroa sa pripadajućim tunelima.

Ugovori obuhvataju i 21 električnu trafostanicu, 160 ventilacionih jedinica, 95 komada teške mehanizacije i 648 alata za bušenje, prenosi NJujork post.

Satelitski snimci pokazuju popravke i građevinske radove na različitim delovima kompleksa, uključujući izgradnju novih ulaza u periodu od 2022. do 2025. godine.

☢️GLOBAL EXCLUSIVE: For The First Time, Russia Has Activated Its Nuclear Doomsday Systems Also Known As The Dead Hand Switch! Elected Member Of The Russian State Duma, Victor Bout, Warns Humanity Has Never Been Closer To Nuclear Armageddon! https://t.co/1Xmv3QOEAX — Alex Jones (@RealAlexJones) September 29, 2026

Tom Roset, stručnjak za rusku bezbednosnu politiku na Norveškom štabnom koledžu, izjavio je za Sandej tajms da dopremanje opreme ukazuje na mogućnost da Rusija proširuje podzemni kompleks i dodatno ojačava njegovu odbranu.

„Mrtva ruka“ ponovo dobija prioritet

„Proširenje Objekta 1335 prati veliku modernizaciju ruskih nuklearnih snaga, kojoj je unutar ruskih oružanih snaga dat visok prioritet. Perimetar će ponovo dobiti prioritet u sadašnjoj napetijoj geopolitičkoj situaciji, u kojoj Rusija sebe vidi kao stranu u sukobu sa Zapadom“, rekao je Roset.

DŽefri Luis sa Univerziteta Stanford, stručnjak za politiku nuklearnog neširenja, ocenio je da Kremlj kompleks Grot smatra stabilizujućim elementom koji ruskom rukovodstvu pruža veći osećaj sigurnosti i više vremena za donošenje odluka.

„Ne rade to zato što su nekakvi karikaturalni negativci. Rade to zato što se duboko u sebi osećaju nesigurno. Da bi SAD mogao Putinu da uradi ono što je uradio iranskom lideru“, rekao je Luis.

Modernizacija Grota deo je šire obnove ruske nuklearne komandne infrastrukture. Raniji izveštaji ukazivali su na to da su opsežni radovi na Objektu 1335 počeli 2018. godine. Nabavke su obuhvatale oko 600 kilometara električnih kablova, ventilacione sisteme i opremu za filtriranje namenjenu zaštiti od hemijske, biološke i radioaktivne kontaminacije.

Dokumentacija o nabavkama ukazuje i na postojanje najmanje 24 podzemne prostorije povezane razgranatom mrežom tunela. Udaljenost između glavnog i rezervnog izlaza iznosi oko 2,5 kilometara.

Prema navodima platforme Junajted24, smatra se da je kompleks 2023. godine stavljen u borbenu gotovost.

Moskva je u međuvremenu nastavila da uvežbava i druge komponente svojih strateških nuklearnih snaga. Tako su 2. aprila posade mobilnih interkontinentalnih balističkih sistema RS-24 Jars u Sibiru vežbale raseljavanje i promenu položaja, podizanje borbene gotovosti i delovanje u uslovima radioaktivne kontaminacije.

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