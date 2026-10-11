Pevač Željko Samardžić godinama je u skladnom braku sa suprugom Majom, sa kojom ima tri ćerke. Međutim, malo ko zna da je ovaj bračni par pre više od dve decenije doživeo tešku porodičnu tragediju, kada im je preminuo sin dok je bio beba od samo tri i po meseca

Željko Samardžić je u jednoj emotivnoj ispovesti otvoreno progovorio o najtežem trenutku u svom životu i bolnom gubitku. Foto: ATA images/A. Ahel

"U Crnoj Gori je muška glava velika stvar"

Pevač se jednom prilikom prisetio momenta kada je njegova porodica doživela strašan udarac, u trenutku kada su proslavljali rođenje dečaka.

- Sećam se tog perioda, moja pokojna baba je došla na babine, prvi put da vidi svog praunuka, za nju je bio veliki šok kada se sve desilo. U Crnoj Gori je muška glava velika stvar - ispričao je Željko.

Dečak po imenu Zlatko sahranjen je u Crnoj Gori, gde se nalazi i porodična grobnica Samardžića.

- Nikada to neću zaboraviti. Familijarno smo išli svi iz Mostara u Nikšić da odradimo te obrede. Očeva porodica je iz Nikšića, tamo smo sahranili malog Zlatka, to je bila tuga za sve nas - prisetio se pevač.

Kako je počela ljubav sa suprugom Majom

Iako su zajedno prošli kroz najteža životna iskušenja, Željko i Maja sačuvali su svoj brak, a danas uživaju sa svojom decom, unucima i praunucima. Pevač se svojevremeno prisetio i samog početka njihove ljubavi. Foto: ATA images/A. Ahel

- Pokupio sam je sa mature, ona je tada bila maturantkinja Ekonomske škole, rekao sam joj: 'Ti ideš kući sa mnom'. Inače, ja sam joj i pevao na maturi, postoji i fotografija te večeri. Ona je odmah pristala da pođe sa mnom, ali njeni roditelji su bili protiv naše veze. Muzičari su tada bili na lošem glasu, odmah pored fudbalera i još nekih zanimanja. Međutim, ja sam sve to već za nekih pet-šest dana doveo u red - naveo je Samardžić.

Uprkos početnom protivljenju njene porodice, Maja je ostala uz njega.

- NJeni su mi govorili da ona želi da studira, a ja sam rekao da to može i pored mene. Ali onda su brzo došla i dečica, to vam je život... Ona nikada nije zažalila zbog svoje odluke. Dan-danas imam odličan odnos sa njenom familijom, život sve to nekako namesti - zaključio je pevač.

(Espreso)

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