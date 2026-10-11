Obraćajući se vernicima u nedelju, 11. oktobra, tokom molitve Anđeo Gospodnji, papa je rekao da je promena otkrivena u veoma ranoj fazi i da je jasno ograničena.

Foto: Angelo Carconi/Zuma Press/Profimedia

 

- Tokom nedavnih medicinskih pregleda lekari su pronašli jasno ograničen čvorić na mojim plućima. Otkriven je u veoma ranoj fazi i dobro je lokalizovan - rekao je papa, objavio je portal "Vatikan njuz".

Dodao je da lekari smatraju da je operacija odgovarajuće rešenje i da je, postupajući u skladu sa njihovim savetom, odlučio da se podvrgne zahvatu kako bi promena bila uklonjena.

Operacija je već zakazana za naredne dane, ali za sada nisu objavljeni dodatni medicinski detalji niti je saopšteno o kakvoj je promeni reč. Papa Lav XIV zahvalio je vernicima na duhovnoj podršci i zamolio ih da se mole za njega.

Pročitajte još

Papa pozvao Crkvu da se suoči sa bolnom prošlošću

Papa pozvao Crkvu da se suoči sa bolnom prošlošću

19:56

Pariz na nogama: 700.000 ljudi došlo na misu pape Lava XIV

Pariz na nogama: 700.000 ljudi došlo na misu pape Lava XIV

17:34

Moskva i Vatikan postigli dogovor - prvi put posle 5 godina

Moskva i Vatikan postigli dogovor - prvi put posle 5 godina

15:27

Papa Lav objavio istorijski dokument: Trampu poslata poruka

Papa Lav objavio istorijski dokument: Trampu poslata poruka

14:23

(VaticanNews)

Ujedinjenom Makedonijom bi da kradu deo Srbije! Transparent koji je izazvao veliki skandal, reagovala i Grčka
Sport

Ujedinjenom Makedonijom bi da kradu deo Srbije! Transparent koji je izazvao veliki skandal, reagovala i Grčka

Haos na meču Partizana: Stojković iznet na nosilima, otac uleteo na teren (VIDEO)
Sport

Haos na meču Partizana: Stojković iznet na nosilima, otac uleteo na teren (VIDEO)

BONUS VIDEO

#Vatikan vesti #papa Lav XIV #papa Lav Četrnaesti #papa Lav enciklika #Papa Lav 14 #Vatikan vesti 2026 #Vatikan najnovije vesti #Vatikan najnovije vesti 2026
Komentari 0
ЧОКО НАРАНЏА ТОРТА: Чоколадна посластица са нежним кремом од поморанџе

ČOKO NARANDŽA TORTA: Čokoladna poslastica sa nežnim kremom od pomorandže