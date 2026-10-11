Obraćajući se vernicima u nedelju, 11. oktobra, tokom molitve Anđeo Gospodnji, papa je rekao da je promena otkrivena u veoma ranoj fazi i da je jasno ograničena.

Foto: Angelo Carconi/Zuma Press/Profimedia

- Tokom nedavnih medicinskih pregleda lekari su pronašli jasno ograničen čvorić na mojim plućima. Otkriven je u veoma ranoj fazi i dobro je lokalizovan - rekao je papa, objavio je portal "Vatikan njuz".

Dodao je da lekari smatraju da je operacija odgovarajuće rešenje i da je, postupajući u skladu sa njihovim savetom, odlučio da se podvrgne zahvatu kako bi promena bila uklonjena.

Operacija je već zakazana za naredne dane, ali za sada nisu objavljeni dodatni medicinski detalji niti je saopšteno o kakvoj je promeni reč. Papa Lav XIV zahvalio je vernicima na duhovnoj podršci i zamolio ih da se mole za njega.

(VaticanNews)

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