- Razmišljao sam o preimenovanju Atlantika ili Pacifika. Trebalo bi da to uradimo pre nego što odem - izjavio je Tramp, preneo je "Vašington post".
On je tokom jučerašnjeg govora biračima u gradu Klarksvil, u američkoj državi Tenesi, podsetio i na svoju inicijativu o preimenovanju jezera Ontario u "Jezero Amerika", o čemu je potpisao naredbu u septembru.
Jezero predstavlja deo sistema Velikih jezera i nalazi se na granici između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
Kanadski premijer Mark Karni izjavio je da će njegova zemlja nastaviti da koristi staro ime.
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Tramp je ranije rekao i da njegova administracija razmatra preimenovanje Ormuskog moreuza, koji bi takođe, kako je naveo, bio nazvan po njemu.
(WashingtonPost)