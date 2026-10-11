Mask, koja je rođena u Kanadi, a odrasla u Južnoj Africi, ušla je u istoriju 2022. godine kada je sa 74 godine postala najstarija manekenka na naslovnici izdanja tog magazina posvećenog kupaćim kostimima. Rekord je naredne godine oborila Marta Stjuart, koja se na naslovnici pojavila sa 81 godinom.

U razgovoru za "Fox News Digital", povodom svoje nove knjige "Timeless", Mask je priznala da joj je ideja fotografisanja u kupaćem kostimu u početku bila veoma neprijatna. Foto: Harun Ozalp / AFP / Profimedia

– U mojim godinama imate bore i celulit na rukama i butinama, pa više volim da nosim duge rukave – rekla je Mask.

Kako je navela, ćerka ju je ohrabrila da prihvati ponudu, podsetivši je da će snimanje biti održano u Belizeu, čime je doprinela njenoj odluci da se upusti u novo iskustvo.

– Celog života su mi govorili da nisam model za kupaće kostime. Kada pomislite na takve modele, pomislite na manekenke Viktorijas sikreta. To je bio izazov za mene, ali u životu morate da rizikujete – kazala je Mask.

Ona je istakla da se tokom fotografisanja ubrzo opustila i da je iskustvo za nju predstavljalo priliku da proslavi sebe i upozna novu kulturu.

Mask je poručila da žene ne bi trebalo da se stide svog izgleda i da bi trebalo da imaju više samopouzdanja, ukazujući na razliku u odnosu prema fizičkom izgledu muškaraca i žena.

– Kada žene odu na plažu, obaviju se peškirom. Muškarci, čak i kada su gojazni, samouvereno šetaju u kupaćim gaćama. To mora da se promeni – rekla je ona.

Maye Musk nearly turned down her historic Sports Illustrated Swimsuit cover at 74 because she feared being "wrinkly" for the shoot. In her new book "Timeless," Elon Musk's mother reveals it was her daughter who convinced her to fly to Belize and take the chance — and once she got there, she ended up dancing with locals in a colorful two-piece. Musk also spoke to Fox News Digital about posing nude for TIME magazine, a decision she almost called Elon about first but stopped herself: "I already knew what he would say: 'Absolutely not.'” Full story here https://t.co/JfV5E2FgK9 — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) October 11, 2026

Pozirala naga za naslovnicu magazina

U knjizi „Bezvremeno: Umetnost ponovnog otkrivanja sebe i otpornosti u bilo kom životnom dobu“ ("Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age") Mask je opisala i svoje iskustvo poziranja za naslovnicu magazina "Time", kada je pristala da se fotografiše naga.

Prema njenim rečima, pre snimanja je razgovarala sa decom i tražila njihovo mišljenje. Dok su Ilon i Toska Mask bili rezervisani prema toj ideji, sin Kimbal ju je ohrabrio, ocenivši da je reč o novinarskom projektu, a ne o fotografisanju za erotski magazin.

Mask je navela da je snimanje proteklo brzo i dostojanstveno i da nije želela da menja svoj izgled kako bi delovala mlađe. Zadržala je svoju prepoznatljivu srebrnu kosu i odlučila da ne prikriva znake starenja.

Elon Musk’ın 74 yaşındaki annesi Maye Musk, Sports Illustrated kapak konuğu oldu. — ÇapaMag (@CapaMag) May 16, 2022

Dugogodišnja nutricionistkinja istakla je i značaj zdravih životnih navika, planiranja ishrane i odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju.

Govoreći o svojoj majci, koja je u 86. godini započela novi život u Kanadi, a u poznim godinama se posvetila digitalnoj umetnosti, Mask je naglasila da nikada nije kasno za nove početke.

– Nikada niste prestari da počnete iznova. Ne brinite zbog bora. Kada postanete nesigurni, postajete manje privlačni. Ne družite se sa ljudima zbog kojih se osećate nesigurno – poručila je Mask.

(Tanjug)

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