Tramp je ljutito reagovao na navodno curenje informacija o vremenu američkih napada na iranska nuklearna postrojenja, koje je neimenovani izvor navodno otkrio novinarima.
- One koji odaju informacije trebalo bi streljati - rekao je, dodavši da su takve osobe u prošlosti streljane.
Američke snage bombardovale su u junu 2025. nuklearna postrojenja u Natanzu, Fordovu i Isfahanu u sklopu operacije Ponoćni čekić (Midnight Hammer).
Tramp je više puta opravdavao te napade, kao i rat protiv Irana, tvrdeći da se Islamskoj Republici ne sme dopustiti razvoj nuklearnog oružja. Iran tvrdi da se njegov nuklearni program koristi isključivo u civilne svrhe.
Trampove izjave dolaze u vreme obnovljene rasprave o smrtnoj kazni, dok Pentagon planira prvo vojno pogubljenje nakon 65 godina. Američki ministar odbrane Pit Hegset želi da se pogubljenje prenosi uživo, što je izazvalo brojne kritike, javlja Hina.
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Nidal Hasan, osuđen za masakr u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu 2009. godine, trebalo bi da bude pogubljen 3. decembra na mestu napada. Raspravu o smrtnoj kazni dodatno je podstakao neuspeli pokušaj pogubljenja u Tenesiju, gde su vlasti izvestile da je osuđena ubica Krista Pajk preživela dve doze pentobarbitala.
Trebalo je da postane prva žena pogubljena u toj saveznoj državi u više od 200 godina.