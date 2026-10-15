Tramp je ljutito reagovao na navodno curenje informacija o vremenu američkih napada na iranska nuklearna postrojenja, koje je neimenovani izvor navodno otkrio novinarima.

- One koji odaju informacije trebalo bi streljati - rekao je, dodavši da su takve osobe u prošlosti streljane.

Američke snage bombardovale su u junu 2025. nuklearna postrojenja u Natanzu, Fordovu i Isfahanu u sklopu operacije Ponoćni čekić (Midnight Hammer).

Tramp je više puta opravdavao te napade, kao i rat protiv Irana, tvrdeći da se Islamskoj Republici ne sme dopustiti razvoj nuklearnog oružja. Iran tvrdi da se njegov nuklearni program koristi isključivo u civilne svrhe.

Foto: Allison Robbert/Pool via CNP/MediaPunch/Stringershub Inc./Profimedia

 

Trampove izjave dolaze u vreme obnovljene rasprave o smrtnoj kazni, dok Pentagon planira prvo vojno pogubljenje nakon 65 godina. Američki ministar odbrane Pit Hegset želi da se pogubljenje prenosi uživo, što je izazvalo brojne kritike, javlja Hina.

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Foto: HO/UPI/Profimedia

 

Nidal Hasan, osuđen za masakr u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu 2009. godine, trebalo bi da bude pogubljen 3. decembra na mestu napada. Raspravu o smrtnoj kazni dodatno je podstakao neuspeli pokušaj pogubljenja u Tenesiju, gde su vlasti izvestile da je osuđena ubica Krista Pajk preživela dve doze pentobarbitala.

Trebalo je da postane prva žena pogubljena u toj saveznoj državi u više od 200 godina.

Foto: Tennessee Department of Correction

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