Nastup je potrajao samo 14 minuta i završio se neprijatno.

Počela je izjavom da joj je čast da radi za Trampa, što je, kaže, želela jako dugo. Sledećih šest minuta čitala je unapred pripremljene pohvale predsedniku i nabrajala njegove uspehe.

Pritom je izostalo pominjanje stvarnog rata s Iranom, koji se bliži devetom mesecu.

Piter Dusi sa Foks njuza pitao je da li su SAD prestale da dele obaveštajne podatke s Ukrajinom nakon Trampovog sukoba sa Zelenskim. Zaharija nije znala da odgovori pa je obećala da će mu se javiti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

 

Dopisnik Dejli mejla pitao je o ambasadorki u Grčkoj Kimberli Gilfojl, a ona je potvrdila da je Tramp zatražio njenu ostavku.

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Prekid je došao s pitanjem Dejli mejla kako će uskladiti ulogu portparolke i majke četvoro dece, kada je njena prethodnica odstupila zbog brige o dvoje dece. Zaharija je rekla da je ideja da ne provodi večeri s decom neprihvatljiva, a zatim se zapletala: „Moj predsednik… oprostite, moj muž… je ovde.”

 

 

To je izazvalo smeh.

Pokušala je da se spase pohvalama, nazvavši Trampa „najporodičnijim predsednikom ikada” koji zapošljava žene s porodicama.

Zatim je brzo završila brifing uz objašnjenje da Tramp kreće na istorijsko putovanje na Aljasku, piše Independent.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

 

Novinari su ostali zatečeni, a reakcije iz trampovskog tabora nisu bile pohvalne. Jedan bivši zvaničnik administracije nazvao je debi „propalom nesrećom” i procenio da će Zaharija verovatno „nestati za šest meseci”.

Jedan sadašnji zvaničnik rekao je za MS NAU da je „pogrešno krenula” i da mora brzo da se popravi.

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