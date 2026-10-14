Hirurzi su uklonili donji režanj papinog desnog plućnog krila, a tkivo pregledano tokom same operacije potvrdilo je dijagnozu "adenokarcinom pluća", kako se i sumnjalo na osnovu ranije sprovedenih testova.
Papa je u operacionom bloku proveo oko tri sata, dok je sama operacija trajala oko 90 minuta. Lekari su saopštili da je zahvat protekao uspešno i bez ikakvih komplikacija.
Papa Lav se normalno probudio nakon operacije i, posle kraćeg perioda posmatranja, vraćen je u svoju sobu na 10. spratu bolnice, dodaje se u saopštenju.