Foto: Angelo Carconi/Zuma Press/Profimedia

 

Hirurzi su uklonili donji režanj papinog desnog plućnog krila, a tkivo pregledano tokom same operacije potvrdilo je dijagnozu "adenokarcinom pluća", kako se i sumnjalo na osnovu ranije sprovedenih testova.

 

 

Papa je u operacionom bloku proveo oko tri sata, dok je sama operacija trajala oko 90 minuta. Lekari su saopštili da je zahvat protekao uspešno i bez ikakvih komplikacija.

Papa Lav se normalno probudio nakon operacije i, posle kraćeg perioda posmatranja, vraćen je u svoju sobu na 10. spratu bolnice, dodaje se u saopštenju.

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