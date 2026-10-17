Na meti kritika našli su se čelnici važnih francuskih institucija, uključujući Banku Francuske, Državni revizorski sud i Ustavni savet, koje predstavnici ove stranke optužuju za političku pristrasnost i bliskost sa predsednikom Emanuelom Makronom.

Uoči predsedničkih izbora, zakazanih za proleće naredne godine, Nacionalno okupljanje pojačalo je kritike na račun pojedinih državnih funkcionera za koje smatra da bi mogli da otežaju sprovođenje njegovog političkog programa.

Predstavnici stranke tvrde da rukovodioci nezavisnih institucija moraju da ostanu politički neutralni, dok kritičari upozoravaju da bi najavljene smene mogle da ugroze njihovu nezavisnost. Foto: SICCOLI PATRICK/Sipa Press/Profimedia

Guverner Banke Francuske mora da ode

Žan-Filip Tanži, jedan od najbližih saradnika Marin le Pen, izjavio je u četvrtak da bi aktuelni guverner Banke Francuske Emanuel Mulen trebalo da napusti funkciju.

Tanži je optužio Mulena, nekadašnjeg generalnog sekretara Jelisejske palate, da se i dalje ponaša kao politički pristalica predsednika Makrona.

Povod za kritike bila je Mulenova izjava predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da bi francuski budžet mogao da bude usvojen čak i bez parlamentarne većine.

Ova izjava protumačena je kao nagoveštaj da bi vlada mogla da pribegne ustavnim mehanizmima za usvajanje budžeta i u slučaju protivljenja Nacionalnog okupljanja.

Tanži smatra da je guverner time prekoračio granice svojih nadležnosti.

Prema njegovim rečima, visoki državni funkcioneri ne smeju da se bave politikom i moraju da ostanu potpuno neutralni.

Na udaru i predsednica Državnog revizorskog suda

Tanži je slične kritike uputio i Ameli de Monšalen, koju je predsednik Makron u februaru imenovao na čelo francuskog Državnog revizorskog suda.

I nju je optužio za političku pristrasnost, dovodeći u pitanje njenu nezavisnost u obavljanju funkcije.

Predstavnici Nacionalnog okupljanja smatraju da čelnici državnih institucija ne bi trebalo da koriste svoje položaje za političko delovanje.

S druge strane, nezavisnost ovih institucija podrazumeva i zaštitu njihovih rukovodilaca od neposrednog političkog pritiska, zbog čega eventualne smene podležu zakonskim ograničenjima.

Marin le Pen traži smenu predsednika Ustavnog saveta

Najoštrije kritike Nacionalno okupljanje uputilo je Rišaru Feranu, predsedniku Ustavnog saveta Francuske i dugogodišnjem političkom savezniku Emanuela Makrona.

Marin le Pen izjavila je u sredu da bi Feran trebalo da napusti funkciju ukoliko ona osvoji predsednički mandat.

– Mora da se povuče sa čela institucije – poručila je Le Penova.

Ona je optužila Ferana da je prekršio obavezu političke neutralnosti.

Spor je nastao zbog njegovog protivljenja planovima Le Penove da putem referenduma sprovede ustavne promene kojima bi bila uvedena stroža ograničenja u oblasti imigracije.

Le Penova namerava da za takve promene iskoristi referendumski mehanizam, dok je Feran doveo u pitanje mogućnost da se na taj način zaobiđe redovan parlamentarni postupak.

Najavljene promene i u državnoj administraciji

Predstavnici Nacionalnog okupljanja najavili su i moguće kadrovske promene među visokim državnim službenicima.

Prema njihovom stavu, funkcioneri koji ne budu želeli da sprovode politiku nove vlasti mogli bi da budu zamenjeni.

– Ako pobedimo, biće dosta radnih mesta koja treba popuniti – izjavio je jedan od savetnika Marin le Pen za agenciju "AFP".

Ipak, stručnjaci ukazuju na to da bi smene rukovodilaca pojedinih institucija bile znatno složenije nego što to najavljuju predstavnici stranke.

Francuski pravni sistem predviđa različite mehanizme zaštite nezavisnosti institucija, kao i posebne uslove za imenovanje i razrešenje njihovih rukovodilaca.

Zbog toga dolazak nove političke većine na vlast ne podrazumeva automatski mogućnost smene svih funkcionera koje ta većina smatra nepodobnim.

Kritičari upozoravaju na nezavisnost institucija

Najave Nacionalnog okupljanja izazvale su reakcije političkih komentatora koji smatraju da bi takav pristup mogao da ugrozi sistem institucionalne kontrole vlasti.

Levičarski komentator Loran Žofran optužio je Marin le Pen da zagovara autoritarni pristup upravljanju državom.

Prema njegovoj oceni, pritisak na ustavne institucije i mehanizme kontrole vlasti predstavlja jedno od obeležja takozvanih neliberalnih demokratija.

Pozivajući se na kritike novinara Patrika Koena sa radio-stanice "France Inter", Žofran je naglasio da demokratija ne podrazumeva samo vladavinu većine, već i zaštitu osnovnih sloboda i nezavisnost institucija.

S druge strane, Nacionalno okupljanje svoje zahteve obrazlaže potrebom da državni funkcioneri ostanu politički neutralni i da ne ometaju sprovođenje programa vlasti izabrane na izborima.

Tako je pitanje kadrovskih promena preraslo u širu raspravu o odnosu između političke vlasti i nezavisnih državnih institucija u Francuskoj.

Ishod te rasprave zavisiće ne samo od rezultata predsedničkih izbora 2027. godine, već i od zakonskih i ustavnih ograničenja koja uređuju rad francuskih institucija.

(AFP)

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