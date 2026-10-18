Poznati glumac Miloš Timotijević iznenadio je javnost kada je nakon 13 godina braka stavio tačku na brak sa prvom suprugom Dunjom, inače grafičkom dizajnerkom, koja je oduvek izbegavala medije.

Glumac se zaljubio u 15 godina mlađu lepoticu iz Portugala, Tijanu Simić, kojom se oženio posle neverovatnih 40 dana veze. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Sve vreme bio uz suprugu na porađaju

Kruna njihove ljubavi je sin Jakov, a Timotijević je otvoreno govorio o tome koliko je sam porođaj bio težak i sa kakvim se izazovima njegova nova supruga tada suočila. Foto: Instagram printskrin/milosdtimotijevicofficial

- Nisam ništa slavio. Sam porođaj je bio veoma naporan. Svaka čast mojoj supruzi kako je sve to podnela. Moram da priznam da je to bio baš jak, herojski čin što se mene tiče, kako je izgurala i izdržala zato što je trajalo 26 sati. Ja sam sve vreme bio sa njom i pošto se Jakov rodio jedan sat posle ponoći, nisam ni slavio. Otišao sam kući i spavao sam. Samo se sećam jednog velikog, punog, žutog meseca i osećaja olakšanja pošto sam bio dosta zabrinut kako će sve da se završi. Sutradan mi je došlo dvoje prijatelja sa kojima sam popio, sećam se, dve kafe, i to je bilo to - rekao je Miloš jednom prilikom za domaće medije.

(Mondo)

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