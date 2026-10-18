Zelenski je izrazio zahvalnost zbog završetka zastoja u razmeni podataka, koji je ozbiljno umanjio sposobnost Ukrajine da se pripremi za udare.

- Bilo je blokirano neko vreme, a onda je američka strana to deblokirala. Jako smo zahvalni na tome. Sistem sada ponovno funkcioniše - rekao je Zelenski u unapred snimljenom intervjuu za emisiju "Meet the Press" televizije NBC, koji je emitovan u nedelju.

Posledice trodnevnog prekida

- Nismo videli ruske napade balističkim projektilima - objasnio je Zelenski. - Desetine zemalja nam pomažu, ali jedino Sjedinjene Države imaju tu jedinstvenu sposobnost da nas obaveste kada Rusija koristi balističke rakete. Tokom ta tri dana nismo dobijali te informacije. Foto: Marianna Kotyk/Sipa Press/Profimedia

Kako tvrdi Zelenski, Ukrajina je postigla značajne uspehe u borbi protiv ruskih dronova i u vlastitim napadima bespilotnim letelicama, ali se i dalje teško nosi sa ruskim balističkim projektilima. Glavni razlog je nedostatak presretača za sistem Patriot, kojih je prema dostupnim informacijama nedavno ponestalo.

Spor zbog napada na rusku energetiku

Do prekida u razmeni obaveštajnih podataka došlo je zbog spora Kijeva i Vašingtona oko ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Predsednik Tramp smatra da ti napadi uzrokuju rast cena dizela, što mu predstavlja politički problem uoči predstojećih izbora za Kongres.

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Prošle nedelje Tramp je proglasio "energetsko primirje" u Ukrajini, što je iznenadilo Kijev. Ukrajina tvrdi da je na nekoliko dana obustavila napade na ruske energetske ciljeve kao odgovor na taj zahtev. Međutim, napadi na energetska postrojenja na obe strane ubrzo su nastavljeni.

- Ako mi kažete da Zelenski ponovno gađa rafinerije, on time samo diže cenu nafte u svetu - izjavio je Tramp u četvrtak voditelju Nuzmaksa Robu Finertiju. - Mislim da je to sramota. Postoji mnogo drugih meta. Foto: SAUL LOEB/AFP/Profimedia

Ograničenja Starlinka i poruke Putinu

Uz obaveštajnu blokadu, Ukrajina tvrdi i da joj je ograničen pristup vojnoj verziji Starlinka. To je smanjilo njenu sposobnost presretanja dronova i izvođenja napada na ruskoj teritoriji. Postoje oprečne informacije o tome ko je tačno naredio to ograničenje i da li je pristup satelitskom internetu u potpunosti vraćen.

Na pitanje zašto Tramp ima lepše reči za ruskog predsednika Vladimira Putina nego za njega, Zelenski je odgovorio kako je razlog verovatno njegova direktnost.

- Potpuno sam iskren prema predsedniku Sjedinjenih Država, vrlo sam jasan i podržavam Ameriku jer smo strateški partneri - rekao je. - On [Putin] je ubica. Zato sam vrlo iskren i otvoreno kažem da je on ubica. Draže mi je da imam partnere koji su otvoreni i jasni nego one koji su ubice, čak i ako imaju osmeh na licu.

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