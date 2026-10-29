To je pokazao i pas na privremenom smeštaju, ženka pitbul koja je doživela takvo uzbuđenje kad je osetila miris pečene piletine da nije mogla da zaustavi drhtavicu!

Korisnica platforme "TikTok" po imenu Ženevjev podelila je simpatičan snimak ženke po imenu Bela, koja je reagovala celim telom kad je prvi put osetila miris pečenog pileta. Jadni pas nije prestajao da se trese, jer je osetio da se sprema nešto slasno, pa je ostatkom tela pokazao kako jedva čeka da to i okusi.

Mnogi komentari ispod ovog videa gotovo su istovetni: svima bi bilo lakše kada bi znali da drhtanje ove starije ženke nije posledica nekog zdravstvenog problema, pa je neko pitao: „Jeste li sigurni da nije u pitanju napad? Ja bih ovo pokazao veterinaru.”

– Odveli smo je kod veterinara prošlog ponedeljka i pokazali snimak na kojem ona to radi – odgovorila je Ženevjev. – Uradili su određene analize i smatraju da nije reč o napadima, mada je i mene to prvo zabrinulo.

Drugi gledaoci pomislili su da je možda reč o idiopatskom drhtanju glave ili hipoglikemiji, ali ako je veterinar dao „zeleno svetlo”, onda ova prenaglašena drhtavica verovatno nije razlog za brigu.

Psi vole piletinu iz istih razloga kao i ljudi, jer ima divan miris i ukus! Samo miris piletine može kod pasa da izazove lučenje dopamina, a s obzirom na to da imaju izuzetno razvijeno čulo njuha, boravak u kuhinji dok se piletina priprema za njih predstavlja pravi doživljaj koji angažuje sva čula. Srećom po pse, ovo meso se lako može ubaciti u bilo koji obrok, pod uslovom da je termički obrađeno. Psi bi trebalo da jedu isključivo neslanu, kuvanu piletinu, isečenu na komade veličine zalogaja i nikako ne bi smeli da žvaću pileće kosti.

Interesantno, ali Ženevjev nije otkrila da li je Bela dobila zalogaj piletine!

(PetHelpful)

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