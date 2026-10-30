Voditeljka RTS Ivana Milenković nakon što je 2023. godine napustila Jutarnji program, progovorila je o svemu.

Kako su pritisci bili veliki u smislu obima i opisa posla, shvatila je da su drugi formati na televiziji možda za nju bolja opcija, te je promenila emisiju. Foto: RTS printskrin

Privatni život voditeljke

Osim toga, govorila je i o privatnom životu, te je oduševila mnoge svojom prizemnošću.

- Imala sam sreću da prođem kroz različite televizijske žanrove, od rada u Obrazovno-naučnom, preko Kulturno-umetničkog i Beogradskog, do Zabavnog programa RTS-a. Svaki od njih me je oblikovao na svoj način i uvek sam radila sa lakoćom. Emisija 'Jedan dan' trenutno je moj radni dom i mesto gde spajam znanje, iskustvo, emociju i susrete sa ljudima koji imaju zanimljive životne priče.

- To je prostor u kome mogu da se izrazim kroz voditeljski i urednički posao, što je velika odgovornost, ali i privilegija. Ipak, ako govorimo o tome gde vidim svoj najveći potencijal, verujem da je to u okviru formata koji bi nosio moj autorski pečat. Imam mnogo ideja, koncepata i energije za emisije koje bi mogle da pomere granice zabavnog sadržaja kod nas. Vreme će pokazati da li će se tako nešto ostvariti. Jedno je sigurno, ovo je samo jedna od stanica na mom televizijskom putovanju - rekla je Ivana ranije za Novosti, pa je dodala: Foto: Aleksandar Jovanović/ATA images

- Sudbina je scenario, ali mi biramo kako ćemo ga odigrati. Postoje trenuci koji moraju da se dogode, to je zapis. Ono šta smo posle toga uradili, koga smo pustili da ostane i koga smo pustili da ode, to je izbor. Sudbina otvori vrata, a mi odlučujemo da li ćemo kroz njih proći.

(Mondo)

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