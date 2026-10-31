Predsednik Finske Aleksandar Stub demantovao je danas navode pojedinih medija mu je ruski predsednik Vladimir Putin, tokom telefonskog razgovora ove nedelje ''održao predavanje o slovenskoj istoriji''.

- Ovo nije istina, odnosno to je netačna informacija - rekao je Stub za finsku nacionalnu televiziju "Yle", čime je demantovao navode "Fajnenšel tajmsa" koji je ranije objavio takvu informaciju.

Foto: Yauhen Yerchak/SOPA/Sipa Press/Profimedia

 

 

Prema Stubovim rečima, on i norveški premijer Jonas Gar Stere su inicirali kontakt sa Putinom na zahtev ukrajinske strane.

- Ovo je bilo otvaranje komunikacionog kanala na zahtev Ukrajine - rekao je Stub.

Pročitajte još

Zelenski potvrdio: "Evakuisali smo stanovništvo iz grada"

Zelenski potvrdio: "Evakuisali smo stanovništvo iz grada"

15:55

Burno na G20: Odbili da poziraju s Lavrovim, a Ukrajine nema

Burno na G20: Odbili da poziraju s Lavrovim, a Ukrajine nema

21:47

"Protiv smo prekida vatre koji bi Ukrajini omogućio predah"

"Protiv smo prekida vatre koji bi Ukrajini omogućio predah"

18:49

"Tusk stoji iza svega - nasilno preuzimanje Ustavnog suda"

"Tusk stoji iza svega - nasilno preuzimanje Ustavnog suda"

15:34

On je ocenio i da je vreme poziva bilo dobro odabrano.

Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

 

 

- Ključno pitanje ovde je da li je, na primer, spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država prema Rusiji i Ukrajini u skladu sa interesima Finske. I treba da razmotrimo šta da uradimo povodom toga, i u tom smislu, poziv je došao u pogodno vreme - istakao je Stub.

Dodao je da trenutno postoje "određene nijansirane razlike" između evropske i američke politike i da, na primer, Evropska unija podržava Ukrajinu, dok su SAD izabrale ulogu posrednika u mirovnim pregovorima.

Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia, Depositphotos/vladirina32

 

 

- Ovde želim da naglasim da Finska ne deluje kao posrednik, već podržava Ukrajinu 100 odsto. Tu poruku smo preneli i predsedniku Putinu - rekao je Stub.

Prema njegovim rečima, iako je 27. oktobra sa Putinom razgovarao u ime Finske, poziv ruskom predsedniku je postao tema razgovora i sa evropskim liderima.

- Svi su bili upoznati sa sadržajem. To je bio prvi put da je EU dobila direktnu poruku od Rusije u vezi sa ratom u Ukrajini ili, na primer, situacijom u Baltičkom moru - kazao je Stub.

Stub je rekao i da se ne slaže sa mogućim prijemom ruskih hokejaša na međunarodne turnire, zato što bi takva odluka u ovom trenutku dok traje rat u Ukrajini, kako je naveo, nosila "neprijatno simboličko značenje".

(Tanjug)

Presedan! Derbi Partizan - Zvezda bez publike
Sport

Presedan! Derbi Partizan - Zvezda bez publike

Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Sport

Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Vladimir Putin #Rusija vesti #rat u Ukrajini #Ukrajina vesti #EU vesti #Finska vesti #Norveška vesti #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u Ukrajini uživo #Rusija Ukrajina vesti #rat u ukrajini vesti #Evropska unija vesti #predsednik Finske #Aleksandar Stub #Vladimir Putin vesti #rat u Ukrajini 2026 #Jonas Gar Stere #finski predsednik #premijer Norveške #norveški premijer
Komentari 0
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ! Нови текући рачун за плаћање електричне енергије у Београду

VAŽNA INFORMACIJA ZA SVE GRAĐANE! Novi tekući račun za plaćanje električne energije u Beogradu