Predsednik Finske Aleksandar Stub demantovao je danas navode pojedinih medija mu je ruski predsednik Vladimir Putin, tokom telefonskog razgovora ove nedelje ''održao predavanje o slovenskoj istoriji''.

- Ovo nije istina, odnosno to je netačna informacija - rekao je Stub za finsku nacionalnu televiziju "Yle", čime je demantovao navode "Fajnenšel tajmsa" koji je ranije objavio takvu informaciju. Foto: Yauhen Yerchak/SOPA/Sipa Press/Profimedia

Prema Stubovim rečima, on i norveški premijer Jonas Gar Stere su inicirali kontakt sa Putinom na zahtev ukrajinske strane.

- Ovo je bilo otvaranje komunikacionog kanala na zahtev Ukrajine - rekao je Stub.

On je ocenio i da je vreme poziva bilo dobro odabrano. Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

- Ključno pitanje ovde je da li je, na primer, spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država prema Rusiji i Ukrajini u skladu sa interesima Finske. I treba da razmotrimo šta da uradimo povodom toga, i u tom smislu, poziv je došao u pogodno vreme - istakao je Stub.

Dodao je da trenutno postoje "određene nijansirane razlike" između evropske i američke politike i da, na primer, Evropska unija podržava Ukrajinu, dok su SAD izabrale ulogu posrednika u mirovnim pregovorima. Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia, Depositphotos/vladirina32

- Ovde želim da naglasim da Finska ne deluje kao posrednik, već podržava Ukrajinu 100 odsto. Tu poruku smo preneli i predsedniku Putinu - rekao je Stub.

Prema njegovim rečima, iako je 27. oktobra sa Putinom razgovarao u ime Finske, poziv ruskom predsedniku je postao tema razgovora i sa evropskim liderima.

- Svi su bili upoznati sa sadržajem. To je bio prvi put da je EU dobila direktnu poruku od Rusije u vezi sa ratom u Ukrajini ili, na primer, situacijom u Baltičkom moru - kazao je Stub.

Stub je rekao i da se ne slaže sa mogućim prijemom ruskih hokejaša na međunarodne turnire, zato što bi takva odluka u ovom trenutku dok traje rat u Ukrajini, kako je naveo, nosila "neprijatno simboličko značenje".

(Tanjug)

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