Blatnjave ulice, nedovršene zgrade i neuređeno okruženje okruživali su novo središte američke vlasti.

Iako zgrada još nije bila završena, Adams je postao njen prvi stanar i tako započeo tradiciju koja traje više od dva veka. Foto: depositphotos/lmel900,

Početak izgradnje predsedničke rezidencije

Bela kuća, tada poznata jednostavno kao „Predsednička palata”, počela je da se gradi 1792. godine, prema projektu irskog arhitekte DŽejmsa Hobana.

Odabrano je klasično, simetrično zdanje u georgijanskom stilu, a kamen temeljac položio je lično prvi američki predsednik DŽordž Vašington.

Međutim, Vašington nikada nije dobio priliku da živi u njoj – preminuo je 1799. godine, godinu dana pre završetka gradnje.

Život prvih stanara u nedovršenoj rezidenciji

Kada su se Adams i njegova supruga Abigejl uselili, kuća je bila u prilično lošem stanju. Mnoge prostorije još nisu imale nameštaj ni zavese, a dimnjaci su često ispunjavali čitav sprat dimom.

Abigejl je u pismima prijateljima opisivala kako je veš sušila u velikoj Istočnoj sobi, jer je to bila jedina prostorija koja je imala dovoljno prostora i toplote.

Uprkos neprijatnostima, porodica Adams osećala je veliki ponos – Bela kuća bila je simbol nove republike i dokaz da su Sjedinjene Američke Države izgradile trajno političko središte.

Adams je u Beloj kući proveo svega nekoliko meseci, pošto je već u martu 1801. godine morao da prepusti vlast Tomasu DŽefersonu, nakon što je izgubio izbore.

Ipak, njegov boravak ostavio je trajan trag u istoriji.

Pre odlaska, Adams je uputio molitvu koju je zapisao na zidu jedne prostorije, a koja je kasnije ugravirana na kaminu u današnjoj Državnoj sobi: „Molim se da samo pošteni i mudri ljudi vladaju pod ovim krovom.”

Ta rečenica postala je simbol Adamsove vizije američke demokratije.

Iako skroman i kratkotrajan, njegov boravak u Beloj kući predstavljao je istorijski početak, trenutak kada je prazna zgrada postala dom američkog predsednika i središte političkog života nacije.

(Index.hr)

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