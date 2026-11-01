Blatnjave ulice, nedovršene zgrade i neuređeno okruženje okruživali su novo središte američke vlasti.
Iako zgrada još nije bila završena, Adams je postao njen prvi stanar i tako započeo tradiciju koja traje više od dva veka.
Početak izgradnje predsedničke rezidencije
Bela kuća, tada poznata jednostavno kao „Predsednička palata”, počela je da se gradi 1792. godine, prema projektu irskog arhitekte DŽejmsa Hobana.
Odabrano je klasično, simetrično zdanje u georgijanskom stilu, a kamen temeljac položio je lično prvi američki predsednik DŽordž Vašington.
Međutim, Vašington nikada nije dobio priliku da živi u njoj – preminuo je 1799. godine, godinu dana pre završetka gradnje.
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Život prvih stanara u nedovršenoj rezidenciji
Kada su se Adams i njegova supruga Abigejl uselili, kuća je bila u prilično lošem stanju. Mnoge prostorije još nisu imale nameštaj ni zavese, a dimnjaci su često ispunjavali čitav sprat dimom.
Abigejl je u pismima prijateljima opisivala kako je veš sušila u velikoj Istočnoj sobi, jer je to bila jedina prostorija koja je imala dovoljno prostora i toplote.
Uprkos neprijatnostima, porodica Adams osećala je veliki ponos – Bela kuća bila je simbol nove republike i dokaz da su Sjedinjene Američke Države izgradile trajno političko središte.
Adams je u Beloj kući proveo svega nekoliko meseci, pošto je već u martu 1801. godine morao da prepusti vlast Tomasu DŽefersonu, nakon što je izgubio izbore.
Ipak, njegov boravak ostavio je trajan trag u istoriji.
Pre odlaska, Adams je uputio molitvu koju je zapisao na zidu jedne prostorije, a koja je kasnije ugravirana na kaminu u današnjoj Državnoj sobi: „Molim se da samo pošteni i mudri ljudi vladaju pod ovim krovom.”
Ta rečenica postala je simbol Adamsove vizije američke demokratije.
Iako skroman i kratkotrajan, njegov boravak u Beloj kući predstavljao je istorijski početak, trenutak kada je prazna zgrada postala dom američkog predsednika i središte političkog života nacije.