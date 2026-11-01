Nakon što su počele da kruže spekulacije da je brak Saše Kapora i Nikoline Kovač na klimavim nogama, kao i da se ona nakon rastanka vratila u roditeljsku kuću u Bosni, pevač je rešio da otvori dušu o svemu i stavi tačku na glasine.

Saša Kapor je sada prvi put progovorio o navodima da je Nikolina Kovač otišla iz njihovog porodičnog doma, te je otkrio u kakvom su odnosu zapravo:

"Ne postoji idealno"

- Ne znam što to ljudi pričaju, mi smo u super odnosu. Ja znam da ljudi vole da komentarišu i tuđe živote, a mi nismo taj tip. Naravno da ne postoji idealnost, mi smo tim i držimo se zajedno, sve je u najboljem redu - rekao je Kapor.

Osim toga, pevač se osvrnuo na početke njihovog zajedništva i otkrio da od tad, pa sve do danas, oni uživaju u porodičnom skladu: Foto: ATA images/A. Ahel

- Nas dvoje smo krenuli od nule, i zajedno smo sve gradili, i uspeli smo da se izborimo za našu porodicu. Nedavno smo dobili još jednog sina, ljudi su nam govorili da je razlika između dvoje i troje dece, ali iskreno mi uživamo i veoma smo srećni zbog toga. Mi smo srećni jako i najbitnije je da mi znamo da smo srećni, a ostalo je manje bitno - ispričao je Saša.

"Stavio sam ruku preko nje da je zadržim"

Saša se u razgovoru prisetio i teške saobraćajke koja ih je zadesila pre nekoliko godina, kada je njihov sin Nikolaj imao samo dve godine.

- Stalno se setim toga kada prolazim tim putem, Nikolaj je imao dve godine tada, i hvala svima koji su bili tu da nam pomognu, svi smo izašli bez ogrebotine, a automobil je bio uništen, hvala Bogu svi su dobro. Sećam se da sam tada kada smo sleteli, ja sam stavio ruku preko Nikoline da je zadržim, a onda sam se okrenuo da uzmem Nikolaja, i dao ga Nikolini, tu su nam ribari pomogli, ona im je dala Nikolaja, pa je izašla ona, pa sam ja izašao - opisao je pevač dramatični trenutak u "Premijeri vikend specijal". Foto: ATA images/A. Ahel

Kapor je tom prilikom objasnio i kako je došlo do udesa pri povratku iz Sarajeva.

- Mi smo išli iz Sarajeva, i ja kako sam ulazio u jednu krivinu, video sam da je vozač kombija koji je išao u našem pravcu gledao ka reci na tom mosiću, te je držao sredinu puta, i eto došlo je do nezgode, ali opet kažem svi smo dobro prošli, bez ogrebotine. Mi smo davali izjave policiji, ali je slučaj odbačen - zaključio je on.

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