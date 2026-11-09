Kako su napisali na zvaničnom Instagram nalogu Bake Praseta, on je priveden i biće zadržan 48 sati.

U saopštenje tima Bogdana Ilića piše:

- Advokat je dobio odgovor: Bogdan je priveden i biće zadržan 48 sati. Navodno je povezan sa slučajem Alta Banke. Sumnja se da je prato novac za Alta Banku i Davora Macuru. Mi se nadamo da svi znate da se Bogdan nikada nije bavio ilegalni poslovima i radnjama.

Foto: Instagram printskrin/bakaprase

 

Podsetimo, policiji je naloženo da izvrši terenske provere i preduzme druge radnje i mere u okviru svojih ovlašćenja u cilju provere okolnosti ovog slučaja.

Prethodno je na zvaničnom Instagram profilu influensera objavljena informacija da je priveden, nakon čega se ova vest proširila društvenim mrežama.

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Ispod ove objave potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta prenosimo u celosti:

Bogdan - Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor.

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