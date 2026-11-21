Kako saznajemo, na tom letu bila je i srpska pevačica Aleksandra Mladenović, koja je putovala za Mostar, odakle je produžila za Čitluk gde ovog petka ima zakazan nastup.

Na svu sreću, Aleksandra je zajedno sa ostalim putnicima i posadom bezbedno stigla na mostarski aerodrom.

Podsetimo, nakon sletanja na Međunarodni aerodrom u Mostaru, avion je upućen na detaljan tehnički pregled, pa je iz tih razloga otkazan povratni let za Beograd, potvrđeno je za portal "Hercegovina info" iz te avio-kompanije. Foto: ATA images/A. Ahel

Reč je o letu JU634 iz Beograda za Mostar.

Povratni let JU635, čije je poletanje iz Mostara bilo predviđeno u 15:15 sati, otkazan.

Prema informacijama do kojih je došao pomenuti portal, prvobitno se sumnjalo da je udar munje prouzrokovao oštećenje repnog dela aviona. Ipak, iz "Er Srbije" nisu potvrdili oštećenje. Oni su naveli da je avion iz bezbednosnih razloga upućen na tehnički pregled.

Direktor Aerodroma u Mostaru, Marko Đuzel, istakao je da je posada po sletanju aviona prijavila udar munje, te da će avion biti pregledan pre povratka u Beograd.

- Sutra, kada završe proveru aviona, vraćaju se. Oni su to prijavili kada su sleteli. Avioni imaju neku vrstu zaštite od udara munje, ali iz predostrožnosti biće obavljene sve provere. Dok se sve proveri, biće kasno, pa će ujutru krenuti - rekao je Đuzel.

Iz "Er Srbije" su za portal Hercegovina info istakli kako je usled nepovoljnih vremenskih uslova, avion tokom leta pogodila munja.

- Reč je o pojavi koja nije neuobičajena u komercijalnom vazdušnom saobraćaju i za koju su savremeni putnički avioni projektovani i sertifikovani - naveli su iz kompanije.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Za obavljanje pregleda bilo je potrebno dodatno vreme, zbog čega je došlo do poremećaja u saobraćaju na ovoj liniji - istakli su.

- Er Srbija zahvaljuje putnicima na razumevanju i izvinjava se zbog eventualnih neprijatnosti prouzrokovanih okolnostima na koje nije mogla da utiče. Bezbednost putnika i članova posade ostaje apsolutni prioritet Er Srbije - poručili su iz ove kompanije.

Prema najavi direktora Aerodroma Mostar, povratak aviona za Beograd predviđen je za subotu. po završetku neophodnih tehničkih provera.

(Telegraf.rs)

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