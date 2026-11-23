NJegov profil prati gotovo devet miliona korisnika, a objave često prikupe i po nekoliko stotina hiljada pregleda.

Međutim, detalj koji upada u oči je da on sam prati tek jedan jedini profil.

Prati samo svoju suprugu

Iako bi mnogi pomislili da je u pitanju neki svetski lider, poput američkog predsednika Donalda Trampa, ili možda službeni profil Ukrajine, reč je zapravo o njegovoj supruzi Oleni Zelenskoj.

Podsetimo, Olena Zelenska je arhitekta i scenaristkinja, koja je Zelenskog upoznala u njihovom rodnom gradu Krivom Rihu. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Posle otprilike osam godina veze, venčali su se u junu 2003. Imaju dvoje dece - ćerku Oleksandru, rođenu 2004. i sina Kirila, rođenog 2013. godine.

Zelenski otpratio lidere? Opovrgnuti lažni navodi

Zanimljivo je da su pojedini portali izvestili da je Zelenski otpratio svetske lidere nedugo nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine. Međutim, fekt čekeri ubrzo su dokazali da je reč o netačnim tvrdnjama. Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Analizom arhivskih snimki ekrana iz januara 2022., 2021. i 2020., i februara 2019 - nedugo nakon što je otvorio profil na tadašnjem Tviteru - dokazano je da Zelenski ranije nije pratio nijedan drugi profil, što automatski znači da nije ni došlo do masovnog otpraćivanja. Predsednik Ukrajine kasnije je zapratio svoju suprugu.

Poređenja radi, Zelenski na Instagramu prati 244 profila. Na spisku se nalaze svetski čelnici poput Trampa, francuskog predsednika Emanuela Makrona, italijanske premijerke Đorđe Meloni te evropski zvaničnici kao što su predsednik Evropskog veća Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Međutim, nije usmeren isključivo na ljude iz sfere politike. Između ostalog, Zelenski na toj platformi prati pevačicu Madonu, glumce Vina Dizela i Leonarda DiKaprija, ali i zvanični profil fudbalske Lige šampiona.

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