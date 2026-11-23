Nakon toga, američki predsednik objavio je na društvenoj mreži Truth Social sliku generisanu veštačkom inteligencijom na kojoj je povratak Huanga na čelo tehnološkog giganta uporedio sa pokušajem atentata na njega u Batleru u Pensilvaniji.

Slika generisana veštačkom inteligencijom prikazuje Huanga pored predsednika u čuvenom prizoru nastalom neposredno nakon pucnjave na predizbornom skupu u julu 2024. godine, kada je metak okrznuo Trampovo uvo, dok je jedan učesnik skupa ubijen. Još jedna osoba ranjena u napadu preminula je ove godine od posledica povreda.

Međutim, na Trampovoj izmenjenoj verziji fotografije Huang je prikazan sa krvlju na obrazu i podignutom pesnicom u kojoj drži crveni grudnjak. Iza njega se vijori zastava kompanije Nvidia, koja je zamenila američku zastavu u crvenoj, beloj i plavoj boji.

Huang je podneo ostavku pre manje od dve nedelje, nakon što su se pojavile informacije o njegovoj ljubavnoj vezi sa Alis Huang, izvršnom direktorkom singapurske kompanije Megaspid, koja je pod istragom američkog Ministarstva trgovine zbog sumnji da je prekršila američka ograničenja izvoza. Alis Huang je osumnjičena da je kineska špijunka.

NJujork tajms je ranije objavio da su američke obaveštajne službe utvrdile da je Alis Huang bila angažovana kako bi uticala na DŽensena Huanga da podstakne Nvidiju da Pekingu prodaje više naprednih čipova, što je otvorilo ozbiljna pitanja o nacionalnoj bezbednosti.

Tramp je u ponedeljak priznao da se telefonom uključio u sastanak upravnog odbora Nvidije kako bi ih, kako je rekao, "ubedio" da vrate Huanga na mesto generalnog direktora.

"Razgovarao sam sa njima i ubedio ih. Bilo ih je mnogo lakše ubediti juče nego pre nedelju dana", rekao je Tramp tokom gotovo jednosatnog telefonskog razgovora uživo za CNBC u ponedeljak ujutru. Foto: Daniel Torok/Avalon/Profimedia

Predsednik je ocenio da je njegova intervencija bez presedana bila "veoma važna" nakon skandala koji je otvorio put za kongresne i federalne istrage o mogućim pretnjama po nacionalnu bezbednost.

Tramp je, međutim, rekao da veruje da Huang "nije uradio ništa pogrešno" i ustvrdio da je "oslobođen sumnji".

U saopštenju kojim je Nvidia u ponedeljak objavila Huangov povratak navedeno je da je odluka doneta na osnovu "mišljenja i preporuka sa najviših nivoa američke vlade".

"Uverili smo ga, barem na osnovu svega što znamo, a znamo mnogo. LJudi pitaju: 'Da li je on pretnja?' Ne, pretnja je izgubiti ga", rekao je Tramp za CNBC.

Američki predsednik dodao je da bi, kada bi bio na mestu kineskog predsednika Si Đinpinga, rekao: "Hajde da ga odmah dovedemo ovamo. Može da dobije šta god poželi. Daćemo mu Peking."

Akcije tehnoloških kompanija beležile su pad nakon što je Huang 12. novembra podneo ostavku. Nvidia, koja je približno dve godine najvrednija kompanija na svetu, u tom periodu izgubila je oko 1,5 biliona dolara tržišne vrednosti.

Prema finansijskim izveštajima, Tramp poseduje akcije Nvidije čija se vrednost procenjuje na između 13 i 62 miliona dolara. Zbog toga se našao na meti kritika organizacija za nadzor vlasti i pojedinih političara, koji smatraju da je sopstvene finansijske interese stavio ispred pitanja nacionalne bezbednosti, prenosi Telegraf.rs.

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