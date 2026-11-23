Odluka je doneta nakon što je nadbiskup Filadelfije Nelson Perez podneo zvaničan zahtev, u kojem je istaknuta vera koju je Midlton pokazivala tokom borbe sa teškom bolešću, javlja ABC NJuz.

NJeni roditelji, Suzan i Brajan Midlton, rekli su da još pokušavaju da shvate značaj ovog razvoja događaja.

"Na neki način živimo negde između neba i zemlje", rekao je Brajan Midlton.

Marija Midlton rođena je 2002. godine i odrasla je u okrugu Baks u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji.

Volela je ples, muziku Tejlor Svift, kućne ljubimce i šalu, a roditelji su je opisali kao običnu tinejdžerku čija su vera i težnja ka vrlini bile izuzetne.

Tumor na mozgu dijagnostikovan joj je kada je imala 16 godina, a bolest je ocenjena kao neoperabilna.

Tokom lečenja, porodica se okrenula molitvi, a za Mariju su počeli da se mole ljudi iz različitih delova sveta.

Uprkos bolesti, uspela je da otputuje u Ugandu u okviru humanitarne misije.

Preminula je u oktobru 2020. godine, a njeni roditelji su nakon smrti pronašli i njene zapise o veri.

Među poslednjim rečima koje je zapisala rukom bila je poruka "Misli s nadom", koja je postala i naslov knjige posvećene njenom životu.

Pokretanje postupka za beatifikaciju prvi je korak u procesu proglašenja za sveticu.

Pre nego što se pristupi razmatranju njenih zapisa, Vatikan mora da odobri nastavak postupka.

Ukoliko bude proglašena za sveticu, Marija Midlton postaće četvrta svetica rođena u SAD i prva svetica ikada iz generacije Z, navodi ABC.

(Tanjug)

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