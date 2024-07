Radoš Bajić je šokirao domaću javnost objaviviši na Instagramu da je razočaran u kolegu i nekadašnjeg dobrog prijatelja Lazara Ristovskog.

Dvojica glumaca su kolege s klase, a tokom studentskih dana su bili veoma bliski, što je Bajić i otkrio u objavi koju je nazvao "Opelo za jednu mladost", a u kojoj je između ostalog naveo da su nekada sve delili.

- On iz Ravnog Sela, ja iz moje Medveđe. Hodamo i jedemo šta se našlo. On grize jabuku, ja parče kifle, pa razmenjujemo kao braća. Sve to pre pola veka, na beogradskom asfaltu ispred Skupštine. ... Nas dvojica, čisti, mladi, i visoki kao jablanovi, studenti glume i najbolji drugovi. Noć, dan bez prestanka, uvek i svuda zajedno. Vreme oskudnosti i siromaštva, ali i idilična priča o večnom zavetu, o drugarstvu, časti i poštenju... - napisao je Radoš

Ono što je manje je poznato je to da je Bajić svojevremeno želeo da Lazar Ristovski i Bogdan Diklić, kao njegovi prijatelji s klase, glume u kultnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja", što su oni odbili, mada se Ristovski kasnije predomislio.

- Odbili su me neki glumci. Na primer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote, koju Dik nije hteo, a kada je "Selo gori" krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu… što sam sa zadovoljstvom i učinio - ispričao je Radoš Bajić svojevremeno gostujući u emisiji "Sceniranje".

