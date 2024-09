Proslavljena glumica preminula je 20. septembar u 72. godini u Beogradu, a od Radmile Živković su se oprostile brojne kolege, prijatelji, poštovaoci i rodbina.

Glumičini najbliži, ćerka Bojana Bambić, bivši suprug Predrag Bambić i zet Milan oprostili su se od voljene Radmile.

Inače, Predrag Bambić je srpski filmski i TV snimatelj i reditelj koji je kao snimatelj „Zastava filma”, zajedno sa Žarkom Pekezom, tokom ratnih 90-ih ukazom predsednika Predsedništva SFRJ Branka Kostića od 31. januara 1992. odlikovan Odrenom za hrabrost i za odgovorno, smelo i profesionalno izvršavanje zadataka zbog svog požrtvovanog rada. Foto: M. P./ATA images

Bambić je rođen 7. avgusta 1958. u Beogradu gde je i studirano na Fakultetu umetnosti na odseku za filmsku i TV kameru, na kom je i magistrirao. Godine 1986. stupio je u Jugoslovensku narodnu armiju (JNA), a od 1989. do 1993. radio je u filmskoj produkciji Vojske Jugoslavije "Zastava film" gde se specijalizovao za snimanje trenažnih filmova za jugoslovensko vazduhoplovstvo.

Takođe je dokumentovao genezu nasilnog raspada Jugoslavije, pokrivajući sve glavne događaje vezane za razvoj ratova u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, od kojih je veliki deo viđen u dokumentarnom serijalu BBC- ja "Smrt Jugoslavije".

Iako se za raspad Jugoslavije može reći da je bio dugoročan proces sa povremenim pokušajima prevazilaženja problema, 1991. godina donela je veliko finale te dugotrajne krize. Sa izbijanjem ratnih dejstava, JNA počela je da dobija veoma složene zadatke očuvanja mira i državnih granica. Tada je nastupilo novo vreme i za „Zastavu”, koja je morala da prati aktuelna dešavanja i ulogu vojske, pisala je Odbrana.

Raspad zemlje doveo je sve medijske kuće, pa i ovu filmsku, u situaciju da zatvore krug sa početkom 20. stoleća prvim ratnim kadrovima, kada su snimatelji morali da snimaju na prvoj liniji fronta. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Profesionalci su ipak uspeli da se prilagode. Prvi zadatak, koji je praktično najavio rat, stigao je 1990. godine, iz Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. Trebalo je pripremiti materijal dobijen kontraobaveštajnom akcijom Vojne službe bezbednosti, a koji je pokazivao ilegalno naoružavanje separatista u Hrvatskoj. Reč je o danas veoma dobro znanom slučaju „Špegelj”.

Kontraobaveštajci JNA uspeli su da snime Martina Špegelja, ministra odbrane u Vladi SR Hrvatske, kako dogovara ilegalan transport automatskih pušaka u zemlju i atentate na pripadnike JNA. Film je prikazan u januaru 1991. godine.

Afera Špegelj se odnosi na slučaj otkrivanja i objavljivanja audio i video-snimaka razgovora Martina Špegelja, ministra odbrane u Vladi SR Hrvatske i njegovih saradnika oktobra 1990. koji su tajno uzeti od strane Kontraobavještajne službe i pušteni u dokumentarni film Vojnofilmskog centra „Zastava”, koji je većem delu jugoslovenske javnosti emitovan 25. januara 1991. na TV Beograd.

Martin Špegelj je bio general-pukovnik JNA, koji je pretendovao čak i na mesto načelnika Generalštaba JNA. Jedno vreme je obavljao dužnost komandanta Teritorijalne Odbrane SR Hrvatske, a kasnije postaje i komandant 5. vojne oblasti JNA, iako mnogi tvrde da je nezasluženo došao na te odgovorne funkcije.

Dok je obavljao svoje dužnosti u odelu oficira JNA, bio je umešan u mnoge kriminalne radnje vezane za krađu društvene, odnosno, vojne imovine (980 kubika drveta iz šuma Gorskog Kotara), kao i lovno bogatstvo, i dr. U Generalštabu JNA su ove stvari znali, ali nisu reagovali. Na kraju je general Špegelj umesto sankcionisanja, samo penzionisan.

Akciju snimanja Martina Špegelja vodili su operativci Kontraobaveštajne službe, jer je trebalo nabaviti dokaze za hapšenje generala JNA koji nije smeo da posumnja u to da je na meti bezbednosnih službi JNA. Odlučeno je da se cela operacija uradi na vojnom poligonu ″Gakovo″, kraj Virovitice, oktobra 1990. godine. A najveći deo posla je odradio kapetan prve klase Vladimir Jagar, operativac KOS-a, porodični prijatelj Špegelja.

Cela prostorija gde je trebalo da boravi Martin Špegelj bila je opremljena posebnom opremom, koja je namenjena ovakvim radnjama. Cilj je bio da Martin Špegelj kaže naglas svoje planove vezano za ilegalno naoružavanje članova HOS, HDZ i rezervnog sastava MUP-a Hrvatske. Rukovodstvo SR Hrvatske sa Tuđmanom na čelu želelo je da se dobro naoružaju i krenu u otvoreni rat protiv Srba i pripadnika JNA, već na proleće 1991. godine. Sve kako je planirano, tako je i urađeno, tj. akcija snimanja je uspešno obavljena.

- Što se tiče karaula… kad bude razoružavanje karaula, iće se na razoružavanje svih kojih ima. Ali ostaviti Albancima po pet metaka u pušci. A ove druge zatvoriti u podrum i davati hranu i vodu. Ako to bude trajalo par dana… A, ovo ako do nečega dođe onda samo daj direktivu svim svojima koje poznaješ – ubijati ekstreme. Na licu mesta! Na ulici, usred kruga kasarne, bilo gde drugde, samo pištolj i u stomak… To neće biti rat, to će biti građanski rat u kome nema milosti ni prema kome. Ni prema ženi, ni prema deci. U stan, jednostavno, bombe u porodični stan - čuje se kako izgovara Martin Špegelj, 14.10.1990. u Gakovu i dodaje:

- A Knin ćemo rešiti na taj način što ćemo pokasapiti. U to imamo i međunarodno priznanje za to, onda ćemo ih pokasapiti. Pogotovo sad kad je i ova ku*va pobedio u Srbiji, Milošević. Sad su nam Amerikanci, drugi dan od kad je on pobedio, ponudili svu pomoć. A do tada su sve spekulisali… Bi, ne bi. Kažu sad ovako, hiljadu komada transportera oklopnih, ovakvih, onakvih automobila… Šta ja znam… Za sto hiljada vojnika kompletno naoružanje besplatno. Foto: D. Milovanović

Dana 25. januara 1991. godine na TV Beograd u večernjem terminu javno se objavljuju ovi kompromitujući snimci za ceo politički vrh SR Hrvatske. Ovaj dokumentarac je izazvao veliki šok ne samo u SR Srbiji, već u celoj SFRJ. Međutim, hrvatsko rukovodstvo, uključujući i glavne „glumce” brzo su odbacili kasete kao lažne, tvrdeći da su snimci sinhronizovani tj. montirani.

NJihovu autentičnost kasnije je potvrdio Stipe Mesić, jedan od prvih komunističkih političara sa hrvatske strane koji je priznao verodostojnost snimaka KOS-a, iako je tvrdio da su neke rečenice izvađene iz konteksta.

Rukovodstvo JNA u Beogradu tražilo je da se Špegelju sudi za izdaju, ali do toga nikada nije došlo. Kao rezultat afere, i radi smirivanja tenzija, Tuđman ga je razrešio dužnosti. U strahu za život, Špegelj je pobegao u Austriju, gde je ostao nekoliko meseci, a kasnije se vratio u Hrvatsku, ge je postavljen za ministra odbrane Hrvatske.

Rat u Hrvatskoj je ušao u fazu slabijeg intenziteta nakon potpisivanja primirja uz posredovanje UN početkom 1992. godine. Špegelj je tada zvanično otišao u penziju.

Inače, rukovodstvo Hrvatske je uspelo ilegalno i tajno da uveze veliku količinu naoružanja preko Mađarske, Austrije, Italije i luka na Jadranu: Rijeka i Split. Procenjuje se da je u jesen 1990. godine nezakonito uvezeno oko 18.000 kalašnjikova samo iz Mađarske za potrebe HDZ, HOS i MUP-a Hrvatske, koja je tada još uvek bila sastavni deo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Ova operacija se dešavala u strogoj tajnosti i daleko od očiju javnosti, jer se rukovodstvo SR Hrvatske (Vlada, Sabor i Predsedništvo) pripremalo za rat odnosno za obračun sa srpskom populacijom i pripadnicima JNA u SR Hrvatskoj. Foto: Profimedia

Tako su stvorene paravojne formacije na teritoriji SFRJ. Specijalne jedinice policije Hrvatske su već na proleće krenuli sa upadima u srpska mesta, a jula 1991. krenuli su i napadi na kasarne JNA i stvaranje nezavisne Republike Hrvatske.

Pored ovog filma o ilegalnom naoružavanju i pripremanju rata, Zastava film je, kako se navodi u knjizi o istoriji ove kuće, uradio mnogo emisija i priloga o ratnim dejstvima. Ukupno trajanje ovog materijala snimanog samo tokom 1991. godine iznosi oko 12.000 minuta ili oko 200 sati.

