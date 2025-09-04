Španski premijer Pedro Sančez će prisustvovati samitu o Ukrajini koji se danas održava u Parizu u putem video poziva nakon što ga je tehnički problem u avionu primorao da se vrati u Madrid, saopštio je portparol njegovog kabineta.

Više detalja o ovom incidentu nije trenutno poznato, prenosi Rojters.

List "El Pais" je primetio da su zvanični državni avioni „veoma stari“ i da imaju istoriju kvarova, ali da ne postoji politički konsenzus o kupovini novih aviona.

Evropski lideri takozvane ''koalicije voljnih'' za pomoć Ukrajini sastaće se danas u 10.30 po srednjeevropskom vremenu u Parizu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o pomoći Ukrajini, a planiran je i razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u 14 sati.

Pre razgovora sa Trampom, lideri takozvane "koalicije voljnih" za pomoć Ukrajini sastaće se lično u Jelisejskoj palati u 10.30, a prisustvovaće Emanuel Makron, Volodimir Zelenski, finski predsednik Aleksandar Stub, poljski premijer Donald Tusk, danska premijerka Mete Frederiksen, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, a bilo je predviđeno da prisustvuje španski premijer Pedro Sančez.

Ostali lideri, uključujući britanskog premijera Kira Starmera i italijansku premijerku Đorđu Meloni, obratiće se putem video-linka.

Podsetimo, pre samo tri dana, 1. septembra, vodeći svetski mediji objavili su kako je navodno Rusija onesposobila GPS u avionu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen na letu od Varšave do Plovdiva.

Kako se pisalo, u napadu su onesposobljene GPS navigacione usluge na bugarskom aerodromu, što je primoralo avion predsednice EK da sleti koristeći papirne mape.

Reakcija Rusije i oglašavanje Flightradar24

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je optužbe, insistirajući na tome da Rusija nije umešana u incident.

Ranije se oglasio i Flightradar24, popularna platforma za praćenje letova, koja je pobila prvobitnu verziju Evropske unije o ometanju signala. Flightradar24 navodi da je transponder aviona prijavio dobar kvalitet GPS signala od poletanja do sletanja. Komentarišući navode da je avion kružio oko aerodroma sat vremena, platforma ističe da je let trebalo da traje 1 sat i 48 minuta, a zapravo je trajao1 sat i 57 minuta.

- Transponderski signal koji avion prenosi sadrži NIC vrednost. NIC vrednost kodira kvalitet i konzistentnost navigacionih podataka koje avion prima. Flightradar24 koristi ove NIC vrednosti da bi kreirao GPS mapu smetnji. Let sa Ursulom fon der Lajen je prenosio dobru NIC vrednost od poletanja do sletanja - objasnili su.

Ranije su ovaj navodni incident, prema pisanju Fajnenšel tajmsa, trojica zvaničnika opisala kao rusku operaciju ometanja.

- Čitav aerodromski prostor je ostao bez GPS-a - rekao je jedan od zvaničnika.

Bugarska uprava za upravljanje vazdušnim saobraćajem potvrdila je incident i napomenula da je došlo do značajnog povećanja GPS ometanja od februara 2022. godine.

- Ometanje ometa tačan prijem signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za avione i zemaljske sisteme.

Trampova šaljiva reakcija na incident

Američki predsednik Donald Tramp osvrnuo se na incident s avionom predsednice Europske komisije Ursule fon der Lajen, piše RBC-Ukrajina.

Tramp je ovaj događaj komentarisao na sebi svojstven način.

- Pa, imala je zanimljiv događaj. Ona je izvanredna žena - izjavio je, napomenuvši kako niko ne zna zašto je GPS na avionu predsednice Evropske komisije prestao s radom.

- Ali oduzeli su joj mogućnost korišćenja telefona. Ponekad je to dobra stvar - rekao je Tramp i dodao da bi, da se to njemu dogodilo, bio srećan.

"Raste ruska pretnja" - reakcija NATO pakta

NATO shvata ometanje GPS signala veoma ozbiljno, a Alijansa neprekidno radi kako bi sprečila ometanje i osigurala da se to više ne ponovi, rekao je generalni sekretar NATO Mark Rute.

On je to rekao nakon navodnog ometanja GPS signala aviona u kojem se nalazila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na putu ka Bugarskoj, prenosi Rojters.

Pored toga, kazao je i da NATO pojačava aktivnosti kada je u pitanju hibridna i sajber pretnja, prenosi britanski Gardijan.

- Oduvek sam mrzeo reč hibrid, jer zvuči tako umiljato, ali hibrid je upravo to - ometanje komercijalnih aviona sa potencijalno katastrofalnim posledicama, pokušaj atentata na velikog industrijalca u jednoj od zemalja saveznica NATO-a, napad na nacionalnu zdravstvenu službu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovo nisu mali, nežni incidenti. Ovo su ogromni incidenti koji imaju ogroman uticaj - rekao je šef NATO.

Rute je insistirao da NATO „radi danonoćno da se suprotstavi ovome, da ovo spreči i da se uveri da se to neće ponoviti“, prenosi Gardijan.

