Dragan Stojković Bosanac se pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda" i žestoko opleo po kolegi Đorđu Davidu iz "Zvezda Granda".

- Prva emisija je bila najbolja ikada igde - rekao je Dragan Stojković Bosanac, a onda i prokomentarisao izjavu Đorđa Davida da ga ne poznaje.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- A ko je on? Takmičari treba da se takmiče, a ne znam što bi mene razočaralo ako su tamo bolji a ovde lošiji. Ne vidim smisao toga, valjda će njima biti lakše da pokažu... On je propao, nepristojan, nepismen, što bi mene nervirala konkurencija - dodao je.

Đorđe David: "Bosanac se nije ni pozdravio"

Podsetimo, Dragan Stojković Bosanac je iz "Zvezda Granda" prešao u "Pinkove zvezde".

Đorđe David, koji je i dalje u "Zvezdama Granda", prokomentarisao je odlazak Viki Miljković i Bosanca iz popularnog takmičenja.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Deluje mi da je razlog lova, a kad radiš onda želiš da naplatiš to svoje znanje - istakao je muzičar, između ostalog.

Šokiran je bio što je Bosanac otišao bez pozdrava.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- On se ni sa kim nije pozdravio - rekao je tada začuđeno Đorđe David.

(Blic)

