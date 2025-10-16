Glumac Goran Višnjić, koji se proslavio u Americi u seriji Hitna služba (ER), već dugi niz godina živi u braku sa Ivanom Vrdoljak, poznatom i kao Eva, ćerkom renomiranog hrvatskog reditelja Antuna Vrdoljaka. Iako je karijera u Holivudu bila impresivna, njegov ljubavni život imao je buran period koji je šokirao region.

U leto 2007. godine mediji su preneli da je Goran dobio dete s nekadašnjom školskom drugaricom Mirelom Rupić, koju je sreo u Šibeniku dok je bio na odmoru 2006. godine. Iako je u početku poricao, kasnije je priznao aferu i otac je postao Lane Lurd. Foto: Profimedia

- Kada sam prošlog leta iz Amerike došao u Šibenik, otišao sam da se opustim s prijateljima… Mirela Rupić je došla da me pozove jer se nismo videli od osnovne škole. Verovatno je umor i vremenska razlika doprinela alkoholnom uticaju - rekao je tada Goran, dodajući da se ne ponosi tim činom, ali je spreman da snosi posledice.

Goran je tvrdio da Mirela pokušavala da mu preti i traži novčanu nadoknadu, ali je Ivana reagovala odlučno:

- Nije ni prva ni poslednja osoba koja pokušava da se dočepa poznatih ljudi na taj način… Žao mi je deteta koje ima takvu majku - naveo je u poruci Mireli. Foto: Profimedia

Iako je Goran najavio DNK test, devojčicu je priznao pre nego što je rezultat stigao. Mirela je nakon početnih sukoba nastavila da javno komentariše situaciju, da bi kasnije objavila pomirljivu poruku upućenu Ivani i završila medijsku priču.

Novi početak i proširenje porodice

Posle skandala, Goran tri godine nije dolazio u Hrvatsku, a u međuvremenu su Goran i Eva dobili prvo zajedničko dete, sina Lea Viga, rođenog 7. jula 2011. putem surogat majke. Dve godine kasnije, 2013., usvojili su devojčicu Vivijen Sofiju.

Iako su medijske svađe odavno utihnule, Eva je u februaru 2013. prvi put javno spomenula vanbračnu ćerku svog supruga:

- Lana je prelepa i preslatka devojka koju sam imala prilike da upoznam. Moja deca je vole. Ali ona nije moje dete, pa prestanite da me pitate za nju jer ne mogu da pričam o deci čija majka nisam.

Foto: Profimedia

Goran i Eva održavaju sada prijateljski odnos sa Mirelom, posebno kada je reč o zdravlju Lane Lurd, koja se bori s autoimunom bolešću. Višnjićeva supruga je čak savetovala Mirelu o ishrani deteta, koje je lekarski tim planirao podvrgnuti biopsiji i potencijalnoj transplantaciji jetre.

