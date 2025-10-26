Podsetimo, 1. avgusta je počela primena uredbe kojom se zabranjuje da se proizvodi sa palminim uljem predstavljaju kao mlečni. Zbog toga su inspektori svakodnevno na terenu.

Načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane Nenad Vujović kaže za RTS da su najčešće nepravilnosti u deklarisanju proizvoda, odnosno da nije jasno navedeno da je reč proizvodu koji u sebi sadrži zamenu za mlečnu sirovinu.

- Kada se pekar odluči da nam ponudi burek sa sirom ili proizvod koji sadrži mlečni proizvod, a da umesto toga kao sirovinu koristi neki analogni proizvod na bazi biljnih masti, palminog ulja – ne možemo govoriti o štetnosti proizvoda, ali svakako možemo o obmani potrošača. Upravo je to bio razlog da Ministarstvo poljoprivrede predloži i usvoji uredbu u kojoj je precizno definisano da svako ko ponudi takav proizvod mora to jasno da naznači i obeleži - naglašava Vujović.

Na pitanje kako se proverava poreklo sirovine ako je proizvod već pečen, na primer burek, Vujović objašnjava:

- Proverava se sledljivošću, pregledom dokumentacije, fizičkom kontrolom, uvidom u magacin, uzimanjem izjava. Čitav jedan splet alata je na raspolaganju inspektorima.

Od početka godine imali su 47 prijava potrošača vezano za pekare i peciva.

- U 16 slučajeva smo utvrdili da su potrošači bili u pravu - priča Vujović.

Govoreći o tome koji su najčešći prekršaji koje inspekcija uoči, Vujović ističe da je reč o deklarisanju proizvoda.

- Tu su najčešći prekršaji. Ali ono što je zaključak, jeste da ih ima sve manje. Otkako smo započeli kontrole, otkako je doneta uredba, evidentno je da proizvođači shvataju koliko je bitno da na pravi način informišu potrošače - dodaje Vujović, pa objašnjava:

- Deklaracija treba da bude tekstualna i da grafički znak bude dovoljno jasan i vidljiv potrošaču da prepozna da se radi o proizvodu koji u sebi sadrži zamenu za mlečnu sirovinu. Tekstualni deo napominje da proizvod nije 100 odsto od mlečne sirovine, a grafički prikaz sadrži znak uzvika, koji je znak upozorenja, dovoljno jasno vidljiv i treba da bude istaknut u proizvodnim pogonima tako da bude dostupan iznad proizvoda koji se nudi potrošaču - napominje Vujović.

(Informer)